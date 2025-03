Fish and chips, il gustoso piatto di origine britannica che fa impazzire anche i bambini: farli in casa è semplicissimo

Come realizzare in casa un buonissimi piatti di fish and chips seguendo la ricetta tradizionale: sarà un vero viaggio nel gusto.

Oltre ad essere un’esperienza che arricchisce le proprie conoscenze, viaggiare permette anche di scoprire e di assaporare i piatti tipici del posto. Una vera e propria immersione nei profumi e nei sapori, che aiuterà a scoprire ancora di più le tipiche usanze locali e che il più delle volte farà letteralmente innamorare.

Che sia stesso in Italia, in Europa o nei paesi più lontani, saranno tantissimi i piatti della tradizione da poter provare. La maggior parte andranno ad utilizzare ingredienti tipici locali e che rispecchieranno ciò che era la cucina di un tempo, dove si sfruttava quello che la natura offriva per poter sfamare intere famiglie.

Fish and chips la ricetta originale britannica per portare in tavola una vera delizia

Uno degli aspetti positivi della maggior parte di questi piatti, è che ancora oggi vanno di ‘moda’, ma soprattutto possono essere facilmente replicati in casa. Basti pensare, ad esempio, alla tipica paella spagnola ormai diventata famosa in tutto il mondo. Ebbene, c’è un altro grande classico, questa volta della cucina britannica, che deve assolutamente essere provato ed è il famosissimo fish and chips, ossia dei filetti di merluzzo pastellati e fritti, accompagnati da croccantissime patatine anch’esse fritte.

Ingredienti per 4 persone

400 g di merluzzo

600 g di patate

Sale

Per la pastella:

200 g di farina 00

200 g di farina di riso

6 g di lievito di birra secco

300 g di vodka

300 g di birra chiara

1 cucchiaio di miele

Sale

Per la frittura:

2 litri di olio di semi d’arachide

Procedimento:

In una ciotola versare le due farine, il miele e il lievito e iniziare a mescolare Unire quindi la birra, la vodka e aggiungere giusto un pizzico di sale Con l’aiuto di una frusta mescolare accuratamente Dopodiché coprire con pellicola e far riposare per almeno 30 minuti in frigo Nel frattempo pelare le patate e tagliarle a bastoncini Metterle in ammollo in una ciotola piena d’acqua e lasciarle per circa 20 minuti, cambiando l’acqua un paio di volte Passato il tempo necessario, scolare e lasciarle asciugare su un canovaccio pulito Prendere adesso il merluzzo e tagliarlo in pezzetti di circa 40 g l’uno Passare ciascun pezzo prima nella farina di riso e poi nella pastella Ora non resta che friggere in olio ben caldo prima le patatine e poi il merluzzo

Una volta che il merluzzo sarà ben dorato e le patatine croccanti, prelevare con una schiumarola e lasciare assorbire l’olio in eccesso su un foglio di carta assorbente. Regolare di sale, se necessario, e gustare ben caldo.