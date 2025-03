Non serve andare in Spagna per mangiare la classica Paella: ecco la ricetta originale per farla subito in casa

Come preparare in casa la classica Paella: con questa ricetta porti la Spagna direttamente sulla tua tavola.

Chi almeno una volta nella vita si è trovato ad andare in Spagna e ha potuto scoprire le bellezze di questo incredibile paese, di certo è rimasto colpito anche dalle sue ricette tipiche. Piatti della tradizione, conosciuto in tutto il mondo e che permettono di fare un vero e proprio viaggi all’interno del gusto. Spesso si tratta di preparazioni molto antiche, le cui ricette vengono tramandate di generazione in generazione.

Fra le tantissime ricetta spagnole, tipiche e caratteristiche, la paella è senza dubbio quella più scenografica. Si tratta di uno dei piatti più famosi della Spagna e che racchiude in un’unica preparazione sia ingredienti di mare che di terra. È difficile stabilire quale sia la sua ricetta originale proprio perché ciò che si andrà ad aggiungere cambierà sia in base alla stagionalità che alla regione.

Paella, la ricetta classica per portare la Spagna direttamente in tavola

Come spesso accade in cucina, anche per quanto riguarda la Paella esistono tantissime variante, che prevedono l’aggiunta di svariati ingredienti come verdure, carne e pesce. La versione più famosa è sicuramente la Paella Valenciana realizzata con frutti di mare, carne, pollo, coniglio e verdure, che cambiano a seconda della zona, ma se si vuole rispettare la tradizione allora è la Paella de Marsicos che deve assolutamente essere provata.

Ingredienti per 4 persone:

320 gr di riso bomba o carnaroli

400 gr di calamari

1 kg di cozze

200 g di gamberoni

200 g di gamberi piccoli

300 gr di scampi

1/2 cipolla

1 spicchio d’aglio

5 cucchiai di passata di pomodoro

olio extravergine

2 bustine di zafferano

1 cucchiaino di paprika dolce

sale

1 dose di fumetto di crostacei

Procedimento:

Per prima cosa mettere a spurgare le vongole in una ciotola con acqua e sale e lasciarle in ammollo per un paio di ore e se necessario cambiare l’acqua Pulire quindi le cozze, eliminando tutti i denti di cane ed eventuali impurità Dopo questo passaggio, prendere una pentola capiente e mettere al suo interno cozze e vongole Coprire con un coperchio e cuocere fin quando non saranno completamente aperti Lasciare raffreddare, dopodiché sgusciare metà di cozze e vongole Filtrare la loro acqua di cottura e tenere da parte Prendere la classica padella per la paella o in alternativa un tegame basso e mettere l’olio al suo interno Aggiungere lo spicchio d’aglio schiacciato e la cipolla tritata finemente e lasciar rosolare Unire quindi i calamari precedentemente puliti e tagliati a tondini Insaporire per un minuto, dopodiché aggiungere la passata di pomodoro Cuocere per un paio di minuti, poi aggiungere metà di acqua di cottura di cozze e vongole e metà fumetto Portare a bollore e aggiungere il riso Iniziare la cottura aggiungendo man mano fumetto e acqua filtra di cozze e vongole Unire anche paprika, zafferano e mescolare per non far attaccare il tutto Quando il riso avrà quasi raggiunto la cottura, unire cozze e vongole sgusciate, gamberetti e gamberoni sgusciati, una parte degli scampi e mantecare fino a cottura.

Non appena il riso è pronto, non resta che impiattare e decorare con le cozze e vongole lasciate nel guscio e gli scampi messi da parte. Ed ecco che la paella è pronta per essere servita e gustata.