Non crederai quanto è lungo questo volo: scopri perché è unico – ViaggiNews.com

Esiste un volo davvero particolare per la sua durata e i chilometri che riesce a coprire. Si tratta del volo senza scalo più lungo.

Per molte persone, viaggiare è la cosa più bella del mondo. Ormai, si possono raggiungere praticamente quasi tutti i luoghi del mondo. Alcuni itinerari, però, sono particolarmente incredibili. Uno di questi è quello che riguarda il volo più lungo del mondo, perché senza scalo.

Nello specifico, si parla di un volo che copre una distanza di moltissimi chilometri. Non crederai mai a quanto è lungo questo volo. Scopriamo insieme perché è unico.

Da Singapore a New York con il volo senza scalo più lungo del mondo

Si tratta di un volo della Singapore Airlines, che ha attirato la curiosità dei viaggiatori di tutto il mondo. Il motivo è semplice: la sua durata, i chilometri che macina e il fatto di essere un volo senza scalo. Il volo della Singapore Airlines in questione collega le città di Singapore e New York. La durata del volo è abbastanza importante, non essendoci interruzioni. Questo arriva all’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy (JFK).

In poche parole, attraversa l’intero globo, coprendo una distanza di ben 16700 chilometri. Si tratta di una delle rotte più lunghe mai realizzate. La durata del volo è pari a circa 19 ore e 30 minuti, ma questa può variare leggermente in base alle condizioni climatiche e ad altri fattori. Per poter durare così a lungo, in volo sono garantiti comfort e una tecnologia non di poco conto.

Sul volo, l’esperienza piacevole è assicurata da pasti di qualità, sedili ergonomici e non mancano le opzioni di intrattenimento. Nello specifico, si parla dell’aereo Airbus A350-900ULR, che è stato pensato anche per ridurre l’impatto ambientale (semplicemente, ottimizzando il carburante e la sua efficienza). Questo, ovviamente, per poter coprire una distanza così lunga senza che vi sia bisogno di fare rifornimento.

Non è escluso che, in futuro, possano esserci voli di una durata uguale o maggiore. Chi sceglie questa tratta abbastanza impegnativa lo fa sia per ragioni lavorative che di piacere. Ciò che è certo è che non mancano le comodità e che è possibile risparmiare tempo, evitando diversi scali.