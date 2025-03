Stavo sempre male sul traghetto, da quando faccio così mi rilasso e mi godo il viaggio – viagginews.com

Questi rimedi sono perfetti per contrastare il mal di mare. In men che non si dica, ci si sentirà subito meglio.

Fare un viaggio in barca o sul traghetto è un’esperienza meravigliosa. Osservare il mare, sentire il vento tra i capelli e respirare l’odore della salsedine possono trasmettere sensazioni uniche nel loro genere. Purtroppo, c’è chi non riesce a godersele al massimo a causa della chinetosi. Questo termine viene usato per indicare il malessere provocato dai mezzi di trasporto.

C’è chi ha la nausea in automobile, chi non riesce a sopportare il treno e chi, come in questo caso, si sente male sul traghetto. Per fortuna, ci sono delle azioni che si possono compiere per rendere il viaggio meno spiacevole. Sono facili da mettere in pratica e, in molti casi, del tutto risolutive.

Stop al mal di mare, i rimedi per mettere fine al malessere

Per alcune persone, prendere il traghetto è un vero strazio. Amano il mare, ma il dondolio continuo scatena in loro un malessere quasi immediato. I sintomi sono variabili e dipendenti da tanti motivi diversi. L’altezza delle onde e il mezzo di trasporto, per esempio, possono influire significativamente sul risultato finale. A volte, però, entrano in gioco fattori del tutto soggettivi.

Nella maggior parte dei casi, chi soffre di chinetosi avverte vertigini, fastidio alla bocca dello stomaco, nausea e sudori freddi. C’è chi si fa prendere dal panico, anche a causa dell’impossibilità di scendere immediatamente dal mezzo. Per questo motivo, gli esperti consigliano di ricorrere ad alcune soluzioni prima della partenza.

Ecco di quali si tratta: