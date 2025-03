Ballando contro Amici: volano gli stracci nel backstage, parole grosse tra i giudici

Ballando con le Stelle sfida Amici di Maria De Filippi e volano pesanti accuse dietro le quinte: tra i giudici dei famosi talent show si respira grande tensione.

I palinsesti televisivi delle principali reti sono soggetti a delicate dinamiche, che innescano sfide di ascolti tra i punti forti della programmazione.

La regina di Mediaset, Maria De Filippi, è presentissima in ogni stagione. Dopo la conclusione di C’è Posta per Te, la beniamina degli italiani si prepara a dare il via ad una nuova edizione del Serale di Amici. Sul fronte opposto, una delle donne di punta di Viale Mazzini sta per mettere a segno un nuovo colpo.

Milly Carlucci tornerà nel piccolo schermo in primavera, dopo una fortunata stagione di Ballando con le Stelle. Escluse le ipotesi di portare su Rai 1 gli esperimenti poco soddisfacenti de Il Cantante Mascherato e L’Acchiappatalenti, la conduttrice ritornerà sulla pista con Sognando Ballando.

I due show non si scontreranno direttamente (il debutto di Ballando è previsto per venerdì 9 maggio), ma dietro le quinte si respira già grande tensione. Il motivo è emerso recentemente a seguito dell’intervista rilasciata da una delle storiche giudici di Milly Carlucci.

A Nuovo Tv, Carolyn Smith ha rivelato di essere stata più volte “corteggiata” da Maria De Filippi per il ruolo di giudice di Amici. La coreografa però, non tradirebbe mai la fiducia della madrina di Ballando. É giunta così la frecciatina a Raimondo Todaro, che al contrario ha deciso di intraprendere un percorso completamente diverso, entrando a far parte del cast di Amici. Il ballerino ha risposto sui social alla Smith con un messaggio durissimo.

Raimondo Todaro replica a Carolyn Smith: il messaggio social

Maria De Filippi ha cercato di portare Carolyn Smith dalla sua parte, ma non è la prima volta che ha attinto al prestigioso cast di Ballando per la scuola di Amici. Lo fece con Raimondo Todaro, che nel 2021 lasciò il dance show di Rai 1 per passare al talent show di Canale 5.

“Ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata. Una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato”, aveva commentato la coreografa. L’affermazione non è scesa al 38enne siciliano, che ha rotto il silenzio attraverso la sua pagina social condividendo la sua replica.

“Cara Carolyn, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione su di me, ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma”, si legge nella nota scritta da Todaro e pubblicata attraverso le stories. Il ballerino ha sottolineato l’importanza di “verificare i fatti prima di accusare ingiustamente qualcuno”, ma si è mostrato aperto al dialogo.

“Resto disponibile al confronto, ma sempre nel rispetto della verità che credimi è ben diversa da quello che hai scritto”, ha concluso l’ex coach di Amici. A suo dire dunque, i rapporti con Milly Carlucci sarebbero stati più che mai distesi, ma questo non basta alla conduttrice per considerare la possibilità di riaccoglierlo nel suo team. “Le storie finiscono”, aveva affermato sull’ipotetico ritorno a Ballando.