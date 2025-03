Can Yaman sta per tornare, le fan non stanno più nella pelle: tutti i dettagli sulla nuova serie dell’attore turco

In attesa di vedere come se la caverà Can Yaman nei panni dello storico corsaro, le fan dell’attore turco possono festeggiare e godersi la prova che ha offerto nei panni di Balaban.

Laureato in giurisprudenza e già avviato alla professione in uno studio legale, Can Yaman non avrebbe mai immaginato che la sua vita sarebbe improvvisamente cambiata quando ha dato sfogo alla sua creatività esibendosi come attore in una fiction turca. Il successo in patria lo ha convinto che quella poteva essere una strada perseguibile, ma la decisione di farla diventare una carriera a tempo pieno è giunta più tardi.

La passione per la recitazione è arrivata durante il periodo universitario, ma ha cominciato a recitare solo dopo la fine degli studi in legge, percorso che lo ha portato a prendere parte alla soap Bitter Sweet. Successivamente sono arrivati i ruoli da protagonista in Mr. Wrong e Daydreames, soap quest’ultima che gli ha consentito di ottenere un successo internazionale.

In Italia è stata proprio la soap opera Daydreamers a renderlo una celebrità, nonché uno degli uomini più desiderati del mondo dello spettacolo. L’Italia – Paese che ha sempre amato sin da bambino – lo ha letteralmente adottato, permettendogli di proseguire la sua carriera di attore sia in fiction che in film.

Dopo la fortunata Viola come il mare, Can è atteso alla prova del nove con il ruolo di Sandokan, personaggio molto amato dalle nostre parti e interpretato in passato da un altro idolo delle donne. Nel frattempo, però, i lavori di contorno non sono mancati e Yaman ha preso parte anche di ‘El Turco’, serie tv che ha avuto una gestazione tribolata.

Quando andrà in onda El Turco, serie con protagonista Can Yaman

Originariamente prodotta e prevista al debutto su Disney+, la serie tv ‘El Turco’ doveva debuttare sul catalogo streaming della nota piattaforma lo scorso anno. Tuttavia un cambio di rotta editoriale ha portato Disney+ ad abbandonare tutte le produzioni turche per concentrarsi esclusivamente su quelle ritenute più profittevoli come mercato e meno esose per quanto riguarda i costi di produzione.

Il caso in specie però è piuttosto strano, visto che le riprese della serie con protagonista il divo turco erano già state ultimate e si era entrati già nella fase di post produzione. Qualunque sia stata la ragione di questo cambio di rotta, Disney ha rinunciato ai diritti che sono stati ricomprati dal produttore turco Ai Yapim.

L’occasione è stata colta al volo da Mediaset che ha deciso di puntare tutto sulla notorietà di Can Yaman dalle nostre parti e si è assicurata i diritti di trasmissione in Italia. La prima puntata andrà in onda il 27 marzo su Canale 5, seguita da un secondo appuntamento il giorno seguente, in entrambi i casi in prima serata. Per gli abbonati a Mediaset Infinity invece, le puntate si troveranno in streaming a partire dal 21 marzo.

La storia narra della leggenda di Moena su un guerriero d’élite dell’Impero Ottomano che viene ferito durante la battaglia di Vienna e trova rifugio tra le Alpi, dove viene prima curato da una donna e successivamente eletto dalla popolazione locale come difensore del popolo contro le angherie del Signore locale.

Oltre a Yaman, il cast comprende attori internazionali di ottimo livello: Greta Ferro (Gloria), Will Kemp (Marco), Sai Bennet (Diana), Kieran O’Reilly (Skeletwolf), Veronica Ferres (Giovanna), Nigel Pilkington (Rudolph)