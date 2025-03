L’avocado non mangiarlo solo a colazione: se lo usi così ti fa diventare la pelle splendida – viagginews.com

L’avocado è un ingrediente molto amato e consumato soprattutto a colazione. Ma è anche un grande alleato della bellezza della pelle.

Ogni giorno si usano tante creme e cosmetici per tentare di avere una pelle curata, idratata e illuminata. O, ancora, ci s sottopone a trattamenti cosmetici costosi oppure farmaceutici, anche invasivi. In realtà la natura ci fornisce già tutto ciò di cui abbiamo bisogno per avere una pelle splendida.

I prodotti naturali sono sicuri e funzionali per prendersi cura della propria pelle. A questo proposito c’è un ingrediente molto amato e versatile in cucina, l’avocado, che si può utilizzare a questo scopo. Ecco come trasformarlo in un utile alleato di bellezza.

Come usare l’avocado per la bellezza della pelle

Da alcuni anni l’avocado è diventato uno degli ingredienti immancabili in cucina, specie di chi è attento alla salute. Infatti contiene tanti grassi buoni ed è molto versatile, in piatti sia dolci che salati.

C’è chi lo usa per preparare l’avocado toast, chi per creare delle creme dolci o in tantissimi altri modi. Ma in pochi sanno che può essere anche un alleato della bellezza della pelle. In questo caso basterà usare la buccia dell’avocado, quella che spesso viene buttata via (dato che si utilizza solitamente solo la polpa).

Ad esempio si può utilizzare per preparare uno scrub per corpo con proprietà esfolianti. Basterà unire le bucce di avocado con olio di cocco e miele fino a creare una pasta da applicare sulla pelle umida mentre si fa la doccia e massaggiare con movimenti circolari. Con 3 ingredienti naturali, si otterrà dunque un prodotto per rimuovere facilmente le cellule morte dal corpo.

La buccia dell’avocado si può usare anche per creare una maschera per il viso. Sarà sufficiente raschiare bene la buccia, dove potrebbe essere attaccata un po’ di polpa, ricca di antiossidanti, e applicarla sul viso. Farla agire per qualche minuto e poi risciacquare: la pelle sarà luminosa, idratata e nutrita in profondità.

Come se non bastasse, la buccia dell’avocado si può utilizzare anche per creare un impacco per capelli. Sarà sufficiente farla bollire in acqua per qualche minuto, colare, far raffreddare e applicare sui capelli, quindi risciacquare. I capelli saranno subito più lucenti. Dunque anche la buccia dell’avocado, che spesso si butta via, può diventare una risorsa utile per la propria bellezza.