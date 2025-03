Ti piace sperimentare in cucina? La ricetta della cheesecake all’avocado fa al caso tuo! – viagginews.com

Una ricetta non molto diffusa, ma che ha conquistato i palati più esigenti: prova la cheesecake all’avocado!

La sperimentazione in cucina è d’obbligo. Molte delle ricette che fungono da fondamento della cultura gastronomica italiana nascono da errori, dalla ricerca minuziosa degli chef e dalla praticità dei nostri nonni.

Allarghiamo anche noi lo sguardo, approcciandoci ad un ingrediente molto versatile: l’avocado. Si tratta di un frutto che ormai arricchisce moltissime pietanze, tradizionali ed esotiche. Vi proponiamo, a questo proposito, la ricetta della cheesecake.

Dolce all’avocado: la ricetta della cheesecake

L’avocado vanta un gusto dolce e delicato, oltre che diverse sostanze benefiche per l’organismo. Si presta dunque a molte ricette, sia salate che dolci. Pensiamo ad esempio all’avocado toast oppure, come in tal caso, ad un dolce avvolgente e cremoso.

La ricetta della cheesecake che vi proponiamo include l’aggiunta di zucchero, ma – nel caso preferiate gustare una torta più sana – potete sostituire il latte condensato con lo yogurt greco. Il risultato finale conquisterà anche i palati più esigenti.

Ingredienti

180g di biscotti secchi

2 confezioni di latte condensato zuccherato (397g x 2)

(397g x 2) 455g di formaggio fresco cremoso

2 limoni

2 lime

3 avocado

sale q.b.

q.b. burro q.b.

Procedimento