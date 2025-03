Ogni volta che parto li metto in valigia: i prodotti che salvano qualsiasi vacanza. – (viagginews.com)

Se stai partendo per le vacanze prepara la valigia senza dimenticare questi prodotti. Poi sarai preparato a qualsiasi situazione.

Quando si avvicina il giorno della partenza per le vacanze ci si sente emozionati, ma significa anche che è ora di tirare fuori le valige e iniziare a prepararle. Per molti si tratta di una sfida dato che c’è sempre il dubbio di aver dimenticato qualcosa e di non aver dietro cambi sufficienti o adatti. Di solito è meglio informarsi sul meteo locale per non sbagliare.

In valigia però non ci vanno solo i vestiti, e specialmente quando si ha in programma di stare via per parecchio tempo è meglio essere preparati a tutto. Non è raro che i programmi fatti prima di partire subiscano variazioni o che all’arrivo si scopra che alcuni servizi non sono garantiti. Ecco perché c’è una lista di oggetti che è bene avere sempre con sé in viaggio.

Si tratta di prodotti che possono tornare utili in diverse situazioni e la buona notizia è che non rubano troppo spazio in valigia. E in caso alla fine dovessero restarci averli con sé permette di sentirsi al sicuro e non vivere la vacanza con l’ansia.

I must have da avere dietro per ogni viaggio

Quando si è in viaggio può capitare di stare fuori dall’albergo o dall’appartamento per tutto il giorno se ci sono attività all’aperto o luoghi da visitare. Per comodità invece della classica borsa torna utile avere dietro uno zainetto sportivo per portare con sé tutto il necessario distribuendo bene il peso sulle spalle. L’importante è che sia abbastanza capiente e soprattutto leggero.

Non sempre l’albergo o l’alloggio mettono a disposizione tutti i prodotti per l’igiene personale, quindi averne una piccola scorta è una buona idea. Senza dover impazzire a cercare tutto basta un pratico kit da viaggio, che prevede dentifricio, shampoo, sapone e un mini spazzolino. Si trovano facilmente al supermercato e hanno l’aspetto di piccoli beauty case.

Un imprevisto che può capitare sia nelle località di mare che di montagna è quello di ferirsi per errore. Senza dover correre in cerca di una farmacia torna pratico avere con sé una valigetta per il Pronto Soccorso. Prepararne una è facile, basta mettere dentro qualche cerotto, disinfettante, bende e una pinzetta.

Per concludere la lista in valigia fa comodo un caricabatterie portatile, in modo da caricare lo smartphone in caso di necessità nelle stazioni di servizio. Con una borraccia termica e un paio di occhiali da sole inoltre si sarà pronti anche al caldo più cocente durante l’estate.