Polenta ciociara, un piatto povero ma ricco di gusto: impossibile resistere al suo sapore

Come preparare in casa la tipica polenta ciociara, così buona da non poterne più fare a meno: è facilissima da replicare.

Nel momento in cui si deciderà di scoprire un nuovo luogo per la prima volta, non solo si andrà alla scoperta delle sue bellezze storiche, naturali e architettoniche, ma si andrà anche alla ricerca dei sapori e dei profumi tipici, che permetteranno di poter fare un vero viaggio enogastronomico.

Sono tantissime le ricette tipiche dei posti e che si potranno scoprire via via che passano i giorni. Oggi però, nello specifico, andremo alla scoperta di una ricetta davvero speciale che è possibile assaporare a pochi chilometri della capitale. Per gli amanti dei sapori rustici, la polenta alla ciociara è una ricetta casalinga da non perdere assolutamente.

Polenta ciociara, come realizzarla in casa seguendo la ricetta tradizionale

La Ciociara oltre ad essere un luogo ricchissimi di storia e di bellezze architettoniche di un tempo, è anche una terra che vanta un patrimonio enogastronomico di una certa importanza. Sono tantissimi i piatti della tradizione da poter assaporare e replicare in casa e oggi andremo a scoprire come preparare in casa una gustosa polenta ciociara.

Ingredienti per 6 persone:

150 g di farina di mais

60 g di conserva di pomodoro

2 spicchi d’aglio

Procedimento:

Mettere sul fuoco una pentola, meglio ancora se si tratta di paiuolo, recipiente di rame tipico per preparare la polenta e riempirlo con circa 5 litri di acqua Accendere il fuoco e portare tutto ad ebollizione Nel frattempo in una padella mettergli due spicchi d’aglio, la conserva di pomodoro e dell’acqua, accendere la fiamma e cuocere fino al completo scioglimento del concentrato e tenere da parte Non appena si vedranno le prime bolle, iniziare a versare a pioggia la farina di mais e mescolare con cura Proseguire la cottura fin quando tutta la polenta non si sarà rappresa e si staccherà facilmente dai bordi A questo punto, senza scottarsi, trasferire la polenta su una spianatoia Condire con il sugo di pomodoro preparato prima e servire.

Ed ecco che la polenta ciociara è pronta per essere gustata ancora ben calda. Per rendere il piatto più ricco, si potrà aggiungere anche della salsiccia sbriciolata o dei pezzettini di carne al sugo. Il piatto si sposterà leggermente dalla classica tradizione, ma sarà sicuramente ancora più saporito.