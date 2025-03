Il famigerato lago assassino: la bellezza ed il pericolo di questo luogo così particolare

Esiste un lago molto particolare, in una località non troppo lontana dall’Italia, che mette i brividi: scopri i tanti misteri di unico luogo

Esiste una natura incontaminata e selvaggia, una destinazione che attira e ammette soltanto i più temerari e coraggiosi. Non è molto dall’Italia, in un altro continente ma è raggiungibile anche via terra. Non dovrai, quindi, sorvolare l’oceano e finire in uno di quei luoghi che vedi nei film americani, spesso più attraenti nella finzione che nella realtà. In questo caso stiamo parlando di un posto realmente esistente, ma che ha moltissimi misteri, alcuni ancora inspiegabili. Se ti piace il brivido e vuoi visitare uno spettacolo tanto insolito, il lago assassino è quello che fa per te.

Un mix letale di chimica e geologia, con un vulcano al suo interno: uno scenario che ha dell’incredibile e tra pochissimo conoscerai la storia e i segreti di un lago unico nel suo genere. La prima cosa che ti colpirà sarà il colore del lago: turchese vivido, quasi irreale, come fosse dipinto. Sono i composti chimici al suo interno a dare quelle tonalità, infrangendo la luce in modo unico e celando numerosi pericoli.

Il lago assassino: un luogo leggendario, ecco dove si trova

Il vulcano che si erge all’interno del lago si chiama Maly Semyachik e sorge all’interno di una depressione che ha 10 chilometri di diametro, a sua volta inserita in un’ulteriore caldera denominata Stena-Soboliny risalente al Pleistocene medio. Dentro al cono più giovane è presente il cratere Troitsky, formato più di 400 anni fa, dopo un’eruzione devastante ed esplosiva. Proprio nel cuore del cratere se ne sta il lago, che è conosciuto con il soprannome di “assassino” a causa delle sue caratteristiche chimiche.

Proprio per via di una temperatura che resta costante intorno ai 40°C, con una profondità i 145 metri, le sue acque sono micidiali: un miscuglio di acidi e composti chimici con un pH di appena 0,4. Si tratta quindi di un enorme calderone naturale di acido solforico. In tutti questi secoli ha nascosto molti segreti e continuerà a celarli al tempo e agli uomini anche in futuro. Ma scopriamo dove si trova.

La sua acqua non gela praticamente mai, nemmeno quando la neve ricopre tutto il paesaggio circostante. L’atmosfera nelle vicinanze è praticamente irrespirabile a causa dei vapori di zolfo emessi dal lago. È letale sia entrare a contatto con l’acqua sia avvicinarsi troppo. Questo lago misterioso si trova in Russia, nella penisola di Kamchatka.

Un luogo così affascinante e al contempo pericoloso insegna una lezione fondamentale: che a volte la natura va tenuta a distanza, per quanto meravigliosa, cercando di carpirne la bellezza soltanto contemplandola. A volta è necessario e sufficiente rispettare la potenza della natura e anche solo restare lontano a guardarlo, quindi, può rivelarsi un’esperienza unica e rara.