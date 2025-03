Sindone: l’indagine continua, a Roma la mostra che interroga la storia – viagginews.com

Un nuovo capitolo a Roma sull’Uomo della Sindone. L’esposizione nel contesto del Giubileo della speranza

A Roma, nel cuore pulsante della cristianità, si apre un capitolo nuovo e affascinante che intreccia fede, storia e scienza in una domanda che da secoli stimola la curiosità di credenti e non: “Chi è l’Uomo della Sindone?”. Questo il titolo dell’esposizione inaugurata nel pomeriggio del prossimo 10 marzo nella storica basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, un evento curato con dedizione dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA), pronto ad offrire ai visitatori un’esperienza unica ed emozionante.

L’esposizione si inserisce perfettamente nel contesto del Giubileo della speranza, rappresentando il primo degli eventi programmati dall’APRA per questo anno speciale. La mostra promette di essere un viaggio intrigante attraverso la riproduzione fedele del Telo custodito a Torino, permettendo così ai fedeli e agli appassionati di avvicinarsi come mai prima d’ora al misterioso uomo impresso sulla Sindone.

Un viaggio spirituale attraverso la Sindone

La serata d’inaugurazione sarà arricchita dalla conferenza “Sindone: tra scienza e fede“, che vedrà la partecipazione di illustri studiosi internazionali pronti a dibattere su uno dei più grandi enigmi della cristianità. Il rettore del Regina Apostolorum padre José Enrique Oyarzún aprirà l’evento mentre il cardinale vicario di Roma Baldassare Reina lo concluderà con un saluto ufficiale. Un momento clou sarà rappresentato dal dialogo tra la sindonologa Emanuela Marinelli e padre Rafael Pascual, direttore del Gruppo di Ricerca Othonia e docente all’APRA, che insieme esploreranno le profonde connessioni tra fede e scienza nell’analisi della Sindone.

Padre Pascual descrive l’esposizione come un “testimone silenzioso” capace di condurre i visitatori in un viaggio spirituale particolarmente significativo durante il periodo quaresimale fino alla Pasqua. È proprio in questo cammino interiore che si svela la potenza evocativa della mostra: non lasciare indifferenti coloro che si avvicinano alla Sindone con mente aperta, pronti a lasciarsi interrogare dal suo misterioso messaggio.

La basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini diventa così teatro di una riflessione profonda sul significato ultimo dell’esistenza umana attraverso lo studio dell’Uomo della Sindone. L’esposizione offre non solo una riproduzione dettagliata del Telo ma anche contributi scientifici ed esperienziali capaci di illuminare aspetti meno noti o controversi legati alla sua storia millenaria.

Visitabile fino al 10 giugno prossimo, questa mostra rappresenta una tappa imperdibile per chiunque sia interessato alle intersezioni tra scienza, arte e spiritualità. È l’occasione per immergersi in una narrazione complessa che ha attraversato secoli senza perdere nulla del suo fascino originario; è l’opportunità per confrontarsi con uno dei più grandi misteri legati alla figura storica ed eterna di Gesù Cristo.