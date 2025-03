Primavera in anticipo: l’editoriale meteo dell’esperto spiega quando finisce l’inverno – viagginews.com

Primavera in anticipo secondo l’editoriale meteo dell’esperto Gussoni de ilmeteo.it: ecco quando finisce l’inverno

Il meteorologo Mattia Gussoni del sito iLMeteo.it conferma le previsioni degli ultimi giorni che annunciano un primo weekend di marzo all’insegna dell’inverno, con nevicate previste a quote relativamente basse sulle Alpi occidentali e sull’Appennino centro-settentrionale. Tuttavia, nonostante l’apparente persistenza dell’inverno, si prospetta un’imminente e precoce esplosione della primavera.

Le previsioni indicano che nelle prossime ore assisteremo a una copiosa discesa di fiocchi di neve sulle Alpi occidentali, mentre l’Appennino si vestirà a sua volta di bianco. Le piogge interesseranno principalmente la Toscana, il Nord-Ovest del Paese, la Sardegna e successivamente anche Lazio e Campania. Il sabato si preannuncia quindi come una giornata caratterizzata da instabilità climatica, con temperature più fredde del solito accompagnate da venti sostenuti.

Previsioni meteo

La domenica segnerà un momento di transizione: per chi vede il bicchiere mezzo vuoto ci saranno ancora piogge sparse al Centro e rovesci al Sud; per gli ottimisti invece il sole comincerà a farsi strada soprattutto al Nord dove le temperature massime registreranno un incremento. Questa giornata rappresenterà dunque un ponte tra l’inverno che sembra non voler cedere il passo e una primavera che bussa timidamente alle porte.

Da lunedì è atteso uno scenario completamente diverso: la primavera farà la sua comparsa in modo decisamente anticipato rispetto ai canoni stagionali. Nonostante le mattine possano ancora essere fresche con temperature vicine allo zero gradi – effetto delle notti serene e stellate – durante il giorno assisteremo a un netto rialzo delle temperature che potranno facilmente raggiungere i 20°C su gran parte del territorio nazionale, inclusa l’area settentrionale.

Questa fase primaverile godrà della sua piena espressione fino a giovedì; successivamente è previsto un aumento della nuvolosità tra Sardegna e Sicilia mentre per domenica si prospetta un possibile peggioramento meteorologico lungo tutto il fianco occidentale italiano.

È importante ricordare come le previsioni meteo tendano ad essere meno affidabili man mano che ci si sposta oltre i tre giorni di previsione; superati i cinque giorni diventano ancor più incerte fino ad arrivare alle tendenze meteo oltre i sette giorni che possono offrire solo una visione generale degli scenari possibili. In questo contesto specifico possiamo tuttavia aspettarci condizioni climatiche favorevoli fino a giovedì dopo aver attraversato un weekend dalle sfumature decisamente invernali.

Dopo aver affrontato quest’ultima parentesi fredda ed instabile tipicamente invernale, ci apprestiamo ad accogliere una Primavera anticipata ricca di sole e temperatezza. Un cambiamento repentino ma gradito per molti italiani desiderosi di lasciare alle spalle il freddo invernale ed immergersi nelle piacevoli atmosfere primaverili fatte di giornate soleggiate ed aria tiepida.