Emergenza clima: come preparare una “borsa di emergenza” per qualsiasi disastro meteorologico – viagginews.com

Preparazione alle condizioni meteorologiche estreme, i consigli da oltreoceano e l’importanza di una borsa di emergenza

In un mondo dove le condizioni meteorologiche estreme stanno diventando sempre più frequenti, la preparazione è fondamentale. Dall’impatto devastante dell’uragano Helene ad Asheville, agli incendi che hanno colpito New York, New Jersey e Malibu, gli eventi recenti sottolineano l’importanza di essere pronti a fronteggiare qualsiasi disastro.

Secondo uno studio della società di analisi YouGov, quasi il 20% degli americani ha dovuto evacuare le proprie case a causa di condizioni meteorologiche avverse inaspettate. La soluzione? Una borsa di emergenza per maltempo.

Cosa dovrebbe contenere una borsa di emergenza?

Una borsa di emergenza ben equipaggiata può fare la differenza tra caos e calma durante una crisi. Stephanie Fox della Croce Rossa americana sottolinea l’importanza della preparazione anticipata: “Se non ci si prende il tempo per affrontare questi problemi prima che si verifichi un disastro, è improbabile che si riesca a farlo nella fretta di una potenziale crisi”. Ma cosa dovrebbe contenere esattamente questa borsa?

Il contante emerge come elemento cruciale. In assenza di elettricità o reti telefoniche funzionanti, i metodi di pagamento elettronici diventano inutilizzabili. Gli esperti consigliano di portare con sé da $500 a $1.500 in contanti per persona, preferibilmente in banconote piccole per facilitare gli scambi.

Altrettanto importanti sono le copie dei documenti personali essenziali: passaporti, certificati di nascita, tessere della previdenza sociale e documentazioni assicurative sono solo alcuni degli esempi citati da Fox. Queste copie dovrebbero essere conservate in una borsa impermeabile e ignifuga per garantirne la sicurezza anche nelle condizioni più avverse.

Oltre ai contanti e ai documenti importanti, il kit deve includere una serie di articoli essenziali pensati per garantire la sopravvivenza e il comfort durante le prime 72 ore dopo un disastro naturale. Questo periodo critico richiede una pianificazione attenta per assicurarsi che tu abbia tutto ciò che ti serve mentre aspetti l’aiuto o fino a quando non puoi tornare alla normalità.

Tra gli elementi raccomandati troviamo acqua potabile, almeno un gallone (circa 3,8 litri) a persona al giorno, cibo non deperibile come barrette energetiche, frutta secca o cibo in scatola con apribottiglie manuale, torcia e batterie extra, kit primo soccorso, radio alimentata a batteria o manovella, coperte termiche leggere ma efficientemente isolanti, e caricatori portatili per cellulari, vitali per mantenere le comunicazioni attive.

Questo elenco rappresenta solo la base da cui partire; ogni famiglia dovrebbe personalizzare il proprio kit basandosi sulle proprie esigenze specifiche. Ad esempio, chi possiede animali domestici dovrà includere cibo ed acqua anche per loro; chi ha bambini piccoli dovrà pensare ad aggiungere articoli specificamente pensati per i loro bisogni.

La creazione della tua borsa d’emergenza non deve essere costosa; moltissimi degli oggetti raccomandati possono già trovarsi nella tua casa o possono essere acquistati con meno di $25 ciascuno come suggerito dalle guide pubblicate da entità affidabili quali FEMA o Croce Rossa Americana.