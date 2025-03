Occasione per disoccupati: corso di formazione gratuito Receptionist, come partecipare – viagginews.com

Occasione per disoccupati: un corso di formazione gratuito per preparare alla figura di Receptionist, come partecipare

In un momento in cui il tasso di disoccupazione continua a rappresentare una sfida significativa per l’economia italiana, emergono iniziative volte a fornire opportunità concrete di reinserimento lavorativo. Una di queste è il corso di formazione gratuito per diventare Receptionist, organizzato da Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma. Questo programma si rivolge specificamente ai disoccupati, offrendo loro non solo una formazione teorica e pratica ma anche un’indennità di partecipazione.

Il settore turistico e alberghiero è uno dei pilastri dell’economia romana e italiana in generale. La domanda per professionisti qualificati nel campo dell’accoglienza è costantemente alta, rendendo questo corso una preziosa opportunità per chi cerca un inserimento o un reinserimento nel mondo del lavoro. Il titolo del corso, “Operatore di ricevimento – Receptionist”, sottolinea l’obiettivo formativo: preparare i partecipanti ad operare efficacemente all’interno delle strutture ricettive, dalle piccole pensioni agli hotel a più stelle.

Struttura del corso e come partecipare

La struttura del corso prevede 204 ore dedicate alla formazione teorica e 96 ore destinate allo stage presso aziende del settore turistico/alberghiero romano. Questa combinazione assicura che i partecipanti acquisiscano non solo le conoscenze necessarie ma anche l’esperienza pratica indispensabile per affrontare con sicurezza il mercato del lavoro.

L’iniziativa gode del cofinanziamento dell’Unione Europea – POR FSE+ 2021/20207 ed è realizzata nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Confluenze” della Regione Lazio. Ciò testimonia l’importanza attribuita alla formazione professionale come strumento efficace contro la disoccupazione e come leva per lo sviluppo economico locale.

I destinatari sono 15 individui disoccupati o inoccupati che soddisfano determinati requisiti quali la residenza o domicilio nella Regione Lazio, avere compiuto 18 anni d’età e aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione. È richiesta anche una conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1, criterio questo valutato durante la fase selettiva attraverso test psico-attitudinali, valutazioni delle conoscenze individuali d’ingresso e colloqui motivazionali.

La sede delle lezioni teoriche sarà presso Forma Camera a Roma dal 9 aprile al 21 luglio 2025. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza che certificherà le competenze acquisite dai partecipanti.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Ente organizzatore o presso gli uffici stessi entro il termine stabilito del 17 marzo 2025. Le modalità accettate includono invio tramite email (anche ordinaria) oppure consegna a mano negli orari indicati.

Quest’iniziativa rappresenta quindi non solo una chance formativa ma anche un trampolino verso nuove opportunità professionali nel settore turistico-alberghiero romano; settore che continua ad essere uno dei motori trainanti dell’economia locale grazie alla sua capacità attrattiva su turisti nazionali ed internazionali.