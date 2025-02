Come risparmiare a New York: come godersi la Grande Mela senza spendere una fortuna – viagginews.com

Risparmiare a New York è possibile con alcuni trucchi: ecco come godersi la Grande Mela senza spendere una fortuna

New York, la città che non dorme mai, è nota per essere una delle metropoli più costose al mondo. Tuttavia, con una pianificazione accurata e seguendo alcuni consigli pratici, è possibile godersi tutto ciò che ha da offrire senza svuotare il portafoglio. Un recente video su YouTube intitolato “Come risparmiare a New York” ha catturato l’attenzione di molti viaggiatori fornendo preziose dritte su come ridurre le spese durante un soggiorno nella Grande Mela.

Prima di partire, è essenziale organizzare il viaggio nei minimi dettagli. Prenotare voli e hotel con largo anticipo può fare la differenza in termini di risparmio, soprattutto se si evitano i periodi di alta stagione. Nonostante la tentazione possa essere forte, scegliere voli diretti anziché quelli con scali può risparmiare tempo prezioso e stress inutile.

Risparmiare a New York, consigli

Una volta atterrati a New York, il primo impatto con i prezzi può essere scoraggiante. Tuttavia, esistono numerose opzioni per pranzo e cena che non richiedono di spendere una fortuna. I deli localizzati nella zona di Midtown come il Gastromarket offrono piatti sia caldi che freddi a prezzi accessibili per tutti. Per la colazione invece, optare per un classico americano come uova e bacon potrebbe rivelarsi più economico rispetto ad altre alternative.

Per quanto riguarda le attrazioni turistiche, moltissimi musei offrono giorni o orari con ingresso gratuito; ad esempio il Moma accoglie gratuitamente i visitatori ogni venerdì sera dalle 16:00 alle 20:00. Inoltre, per ammirare la Statua della Libertà senza spendere nulla si può prendere il traghetto gratuito Staten Island Ferry che offre una vista mozzafiato sul simbolo della libertà americana.

Muoversi all’interno della città può facilmente diventare costoso se si opta per taxi o auto private. La soluzione? La metropolitana newyorkese accetta pagamenti contactless ed è un modo efficiente ed economico per spostarsi da un punto all’altro della città. Lo shopping a New York può sembrare un’impresa dispendiosa ma ci sono modi per aggirare anche questo ostacolo finanziario. Gli outlet come Woodbury Common offrono marche famose a prezzi ridotti mentre negozi specifici come Us Polo Assn a Times Square propongono offerte vantaggiose su articoli selezionati.

Quando si tratta di mangiare fuori senza spendere troppo, New York offre infinite possibilità: dai fast food come Shake Shack e Chick-fil-A fino ai ristoranti specializzati in sushi come Sugarfish che garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per gli amanti della pizza americana Joe’s Pizza propone pizze intere a circa $30 perfette da dividere in compagnia mentre The Original Soup Kitchen soddisfa gli appetiti più vari con zuppe ricche e nutrienti a buon prezzo.

Infine ma non meno importante sono le piccole gemme culinarie sparse per tutta la città: Nom Wah Tea Parlor in Chinatown è l’ideale per gustarsi dei dumpling economicamente vantaggiosi mentre Katz’s Delicatessen offre panini al pastrami così abbondanti da poterli dividere tranquillamente in due persone.

Seguendo questi consigli pratici sarà possibile vivere appieno l’esperienza newyorkese bilanciano sapientemente tra risparmio ed esperienze autentiche senza rinunciare al piacere della scoperta e dell’avventura nella città dei sogni.