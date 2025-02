25 borse di studio da 1500 Euro per tirocini Erasmus Plus in Spagna e a Malta, come partecipare

Tirocini Erasmus Plus in Spagna e a Malta: come accedere a una delle 25 borse di studio da 1500 Euro. Tutte le informazioni.

In un contesto di crescente globalizzazione, l’importanza dell’esperienza internazionale nel curriculum di giovani studenti e professionisti diventa sempre più fondamentale. Il programma Erasmus+ si posiziona come una delle iniziative più significative per chi desidera ampliare i propri orizzonti formativi e professionali. Una nuova iniziativa di Essenia UETP offre 25 borse di studio per tirocini in Spagna o a Malta, rappresentando un’opportunità imperdibile per arricchire il proprio percorso.

Il progetto, come spiegato dal sito ticonsiglio.com, si inserisce nel quadro della mobilità internazionale KA121 del programma Erasmus+, mirando a sostenere lo sviluppo formativo e professionale dei giovani. Con una durata di sei mesi e partenze nel settembre/ottobre 2025, questi stage rappresentano un’occasione unica di apprendimento permanente nei settori dell’istruzione, della formazione e dello sport.

Settori professionali e destinatari

Gli stage spaziano in un’ampia varietà di settori, dal commerciale al turismo, garantendo opportunità per ogni aspirazione professionale. I destinatari includono diplomandi e qualificandi dell’anno scolastico 2024/2025, nonché disoccupati CVET, offrendo così una chance di crescita professionale a un vasto pubblico.

I requisiti che i candidati devono possedere sono i seguenti :

avere una conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione (inglese e/o spagnolo);

disporre di cittadinanza italiana o di uno Stato membro U.E. o dello Spazio Economico Europeo;

se cittadini extracomunitari, possedere “Residenza permanente” in uno stato U.E. o dello Spazio Economico Europeo, ma non essere residenti o cittadini del Paese in cui si terrà il tirocinio;

godere dei diritti civili e politici;

non aver superato il totale di 12 mensilità nell’ambito del programma Erasmus+;

non essere iscritti a nessun corso di laurea.

Per accedere ai tirocini, i candidati devono soddisfare requisiti come la conoscenza della lingua del paese ospitante e la cittadinanza italiana o UE. Ogni partecipante selezionato riceverà un pocket money di 1.500 euro, oltre a benefici come viaggio aereo, alloggio, e supporto linguistico e professionale, rendendo l’esperienza non solo formativa ma anche economicamente sostenibile.

La selezione prevede una verifica documentale e colloqui per valutare motivazione, predisposizione alla mobilità e competenze linguistiche. Questa iniziativa rappresenta una porta aperta verso nuove esperienze culturali e professionali, con scadenza per la candidatura fissata al 23 febbraio 2025.

Questa opportunità offerta da Essenia UETP con i tirocini Erasmus Plus in Spagna e Malta è un vero e proprio trampolino di lancio per giovani studenti e professionisti desiderosi di arricchire il proprio percorso formativo e professionale con un’esperienza internazionale di valore.