5 treni storici per un viaggio pieno di fascino, ti resterà nel cuore

Viaggiare è sempre bello, e soprattutto in treno. Ecco 5 treni storici per un viaggio pieno di fascino e indimenticabile.

Alcuni di questi treni non hanno mai smesso di viaggiare, altri sono stati riportati in funzione, ma tutti offrono un’esperienza unica e affascinante.

I treni a cremagliera e a vapore rappresentano autentici tesori del patrimonio ferroviario francese. Queste straordinarie opere d’ingegneria del XIX secolo continuano a incantare i visitatori attraversando alcuni dei paesaggi più spettacolari della Francia. Tra questi, il celebre Train de la Rhune nei Paesi Baschi, con la sua caratteristica linea dentata, permette di scalare pendenze impressionanti e raggiungere i 905 metri d’altitudine, offrendo viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico e i Pirenei.

5 viaggi in treno che ti resteranno nel cuore

I treni a vapore, testimoni viventi della rivoluzione industriale, permettono di rivivere la magia del passato lungo suggestive linee turistiche. Il Train des Cévennes, che si snoda tra le gole del Gardon, o il Chemin de Fer de la Baie de Somme, che segue la costa piccarda, regalano ai viaggiatori l’emozione di un viaggio nel tempo, cullati dal ritmo della locomotiva a vapore e dal suo inconfondibile sbuffo di fumo bianco.

1. Le Train jaune nei Pirenei

Soprannominato “Canarino” per il suo caratteristico colore giallo, il Train Jaune percorre la ferrovia più alta d’Europa senza cremagliera. La linea, lunga 62 km, collega Villefranche-de-Conflent a Latour-de-Carol, attraversando il Parco Naturale Regionale dei Pirenei Catalani. Con una velocità media di 30 km/h, permette di ammirare panorami spettacolari sulla Cerdagna. Imperdibile la carrozza estiva all’aperto, perfetta per godersi l’aria fresca.

2. Il Petit Train de la Rhune nei Paesi Baschi

Questo treno a cremagliera, costruito in legno di castagno dell’Ardèche e abete dei Pirenei, è attivo dal 1924 e opera solo nella bella stagione. Percorre 4,2 km dal Col de Saint Ignace al picco della Rhune, al confine franco-spagnolo, offrendo panorami incredibili e incontri ravvicinati con pottok (cavalli baschi), avvoltoi e mucche selvatiche.

3. Le Train des Gorges in Ardèche

Questo treno percorre appena 8 km tra Tournon Saint-Jean e Colombier-le-Vieux, ma impiega ben 1h30 per completare il tragitto. Il percorso, aggrappato a scogliere mozzafiato, sovrasta la valle del Doux. La locomotiva a vapore di 44 tonnellate viene girata manualmente su una piattaforma girevole, offrendo uno spettacolo affascinante.

4. Le Tramway du Mont-Blanc in Alta Savoia

Progettato per raggiungere la vetta delle Alpi, questo treno si ferma al Nid d’Aigle, a 2.372 metri d’altitudine. La linea, la più alta di Francia, è stata elettrificata nel 1956 e modernizzata nel 2022 con nuove locomotive dai nomi tradizionali (Jeanne, Marguerite, Marie). In inverno è usato dagli sciatori, in estate dai trekking appassionati.

5. Le Train à Vapeur des Cévennes nel Gard

Attraversando sette viadotti, un ponte metallico e quattro tunnel, questo treno collega Anduze a Saint-Jean-du-Gard lungo un percorso di 13 km. Attivo dal 1982, opera solo da aprile a ottobre. La locomotiva a vapore, visitabile alla stazione di Saint-Jean, affascina grandi e piccini. Unico nel suo genere, offre anche un vagone ristorante con specialità locali e vini delle Cévennes.

Se sognate un viaggio nel tempo, questi treni storici francesi sono l’occasione perfetta per scoprire la bellezza del passato, tra paesaggi mozzafiato e il fascino senza tempo del trasporto ferroviario d’epoca.