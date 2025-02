Protagonista del Festival di Sanremo 2025, Tony Effe apre il suo chiosco: ecco dove gustare le delizie romane del cantante

Anche questa edizione del Festival vede molti artisti presenti con i loro pop-up installati in giro per la città, un’occasione per creare una sorta di quartier generale ed accogliere fans e curiosi durante la settimana della kermesse.

Sanremo quest’anno accoglie una novità che promette di conquistare i palati dei suoi visitatori. Lungo il pittoresco lungomare, ha aperto un chiosco unico nel suo genere, nato dalla collaborazione tra il food influencer Ruben Bondì, conosciuto come @cucinaconruben sui social, e il cantante trap Tony Effe. Quest’ultimo, che al Festival presenta il brano dal titolo “Damme ‘na mano” ha ispirato un’iniziativa che unisce musica e gastronomia.

“Damme da magnà”, il chiosco di Tony Effe a Sanremo

Il menù del chiosco, ubicato in Corso Imperatrice 37, è un omaggio allo street food romano, offrendo una varietà che va dalle tradizionali polpette al sugo alle innovative pinse con cicoria, senza dimenticare i maritozzi, sia nella versione dolce che salata, e piatti più elaborati come la lasagna cacio e pepe e i carciofi. Un’esperienza culinaria che trasporta i sapori della capitale direttamente a Sanremo, ideata da Ruben Bondì per celebrare il Festival.

La decisione di inaugurare questo chiosco non è stata presa a caso. Ruben, in un’intervista al Gambero Rosso, ha spiegato: «Ho voluto creare qualcosa che rappresentasse la mia identità romana e portare un pezzo di Roma a Sanremo». La partecipazione di Tony Effe al progetto sottolinea ulteriormente questa connessione con la capitale: «La sua presenza è significativa perché condivide le mie radici romane e la passione per la musica», ha aggiunto Ruben.

L’apertura ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati della cucina romana ma anche dei fan di Tony Effe, con molti che si sono radunati per provare le delizie offerte.

Oltre alla vendita di street food, il chiosco diventa un punto di ritrovo durante il Festival, con Ruben che organizza show cooking ed eventi per intrattenere i visitatori, promuovendo un’atmosfera di autenticità e convivialità.

Questo nuovo punto gastronomico sul lungomare di Sanremo si pone come un’interessante aggiunta alle attrazioni della città, creando un legame unico tra il mondo della musica e quello della cucina, e offrendo ai partecipanti al Festival e non solo, momenti di puro divertimento e gusto.