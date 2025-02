Les Airelles Venezia, aperte le selezioni per 200 assunzioni nella catena di hotel di lusso

Les Airelles Venezia annuncia 200 assunzioni nel nuovo hotel di lusso italiano. Come partecipare alle selezioni.

Il Gruppo alberghiero francese Les Airelles, noto per la sua prestigiosa collezione di hotel a 5 stelle situati in alcune delle località più esclusive della Francia, sta per espandere il suo orizzonte fino a raggiungere l’Italia. Con l’apertura prevista per l’Autunno del 2025, Les Airelles Venezia si appresta a diventare una nuova gemma nel panorama dell’ospitalità di lusso della città lagunare.

Situato in un palazzo storico nell’idilliaca isola della Giudecca, questo hotel promette di offrire ai suoi ospiti un’esperienza indimenticabile grazie alle sue camere e suite raffinate, giardini privati, ristoranti gourmet, una piscina elegante e una spa all’avanguardia. La vista mozzafiato su Piazza San Marco sarà solo uno dei tanti highlight che gli ospiti potranno godersi.

Assunzioni in hotel, come funzionano le selezioni

La notizia dell’apertura del nuovo hotel porta con sé anche eccellenti prospettive lavorative: circa 200 nuove assunzioni saranno effettuate per garantire il funzionamento impeccabile della struttura. Le selezioni sono già in corso e riguardano vari profili professionali nei settori manutenzione, pulizie, concierge e risorse umane.

Questa opportunità rappresenta non solo un arricchimento dell’offerta turistica veneziana ma anche un significativo impulso al mercato del lavoro locale. I contratti proposti saranno a tempo indeterminato, segnale di un impegno verso la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati nella regione.

Tra i profili attualmente ricercati figurano responsabili del servizio pulizie, direttori tecnici, assistenti HR e governanti d’albergo. Per queste posizioni si richiede la conoscenza delle lingue italiana ed inglese; in particolare per il ruolo di Governante è necessaria un’esperienza pregressa di almeno cinque anni in dipartimenti Housekeeping all’interno di strutture alberghiere luxury.

Per coloro che sono interessati ad entrare a far parte del team Les Airelles Venezia ma non si identificano nei profili sopra menzionati è comunque possibile inviare una candidatura spontanea attraverso il sito web aziendale nella sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi). Qui è possibile compilare un form online o inviare direttamente via email il proprio curriculum vitae accompagnato da una lettera motivazionale.

Monitorando costantemente la pagina dedicata sul sito ufficiale Les Airelles sarà possibile restare aggiornati su ulteriori opportunità lavorative che potrebbero emergere man mano che ci si avvicina alla data d’inaugurazione dell’hotel.

L’imminente apertura de Les Airelles Venezia rappresenta quindi non solo una novità entusiasmante nel panorama turistico veneziano ma anche una preziosa occasione professionale per molti lavoratori nel settore dell’ospitalità. Con questa nuova struttura Les Airelles conferma il suo impegno verso l’eccellenza nell’accoglienza e nello sviluppo economico delle località che sceglie come sedi dei suoi esclusivi hotel.