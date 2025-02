Lo splendido casale dove vive Luca Calvani è aperto agli ospiti: dove si trova e come prenotare

Dopo l’uscita dal GF, Luca Calvani è tornato nel suo rifugio di pace e sostenibilità nel cuore della Toscana. Dove si trova e come prenotare.

Nel cuore pulsante della Toscana, dove il verde delle colline incontra l’azzurro del cielo, sorge la Locanda Le Gusciane, un progetto nato dalla visione dell’attore e regista Luca Calvani e del suo compagno e socio Alessandro. Questo luogo magico non è solo una dimora dove alloggiare ma un vero e proprio rifugio per l’anima, dove la natura si fonde con l’eccellenza dell’Italian lifestyle.

Luca Calvani, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni cinematografiche e televisive nonché per la recente partecipazione al Grande Fratello, ha deciso di intraprendere questa avventura imprenditoriale insieme ad Alessandro, creando un’oasi di pace che rispecchia i loro valori di vita. La locanda è immersa in uno scenario idilliaco: vicina al mare ma allo stesso tempo nascosta tra le colline toscane a due passi dalle Alpi Apuane.

Le Gusciane, la bellissima dimora di Calvani

Le Gusciane offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere esperienze indimenticabili all’insegna del relax e del contatto con la natura. Passeggiate nei boschi circostanti, cene sotto i pini secolari illuminati dalle lucciole o momenti ludici in compagnia dei bassotti della casa sono solo alcune delle attività che rendono il soggiorno presso questa locanda unico.

La struttura dispone di due suite esclusive: Quercus e Liquidambar. Entrambe arredate con gusto impeccabile e dotate di ogni comfort moderno pur mantenendo uno stretto legame con gli elementi naturali circostanti. La Suite Quercus offre una vista mozzafiato sul monte Gabberi mentre Liquidambar incanta gli ospiti con i suoi colori autunnali.

Ma Le Gusciane non è soltanto sinonimo di relax; è anche un luogo dove il palato può godere delle meraviglie culinarie locali grazie alla collaborazione con chef rinomati come Angelo Barni, Daiana Cecconi e Lena Larson. Il casale antico che ospita il ristorante diventa così teatro di esperienze gourmet indimenticabili.

L’impegno verso la sostenibilità ambientale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui si basa la filosofia della locanda. Dopo aver avviato con successo il progetto “Adotta un ulivo“, Luca Calvani ed Alessandro hanno deciso di espandere questa visione attraverso l’apicoltura. Con 35 alveari adottabili situati nel bosco circostante, gli ospiti hanno ora l’opportunità non solo di contribuire alla biodiversità della valle ma anche di ricevere a casa propria miele biologico prodotto dalle api adottate.

Questo progetto va oltre il semplice atto dell’adozione, rappresenta una scelta consapevole verso uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente che circonda Le Gusciane. Ogni alveare porta infatti il nome ispirato a uno stato d’animo positivo o a un sentimento edificante – una metafora potente sulla scelta quotidiana dell'”essere” nel mondo in modo costruttivo ed armonioso.

Le Gusciane emerge come esempio luminoso d’imprenditorialità consapevole che abbraccia pienamente i valori dell’accoglienza autentica italiana unitamente all’impegno verso pratiche sostenibili ed etiche. Un luogo dove ogni dettaglio parla d’amore per la terra toscana e per le piccole grandi gioie della vita quotidiana.

Per informazioni: https://www.legusciane.it/