Grimaldi Lines presenta la sua formula vincente per un’esperienza in crociera tutta da godere

Le proposte Grimaldi Lines offrono ai turisti diverse possibilità per godere di un’esperienza in nave davvero completa.

Grimaldi Lines tour operator sta ridefinendo l’esperienza del viaggio marittimo attraverso proposte innovative che combinano trasporto, cultura, divertimento ed esplorazione territoriale. Un mix perfetto per chi cerca nella vacanza qualcosa in più del semplice relax: un’avventura ricca d’incontri culturalmente stimolanti nel cuore del Mediterraneo.

Grimaldi Lines tour operator continua a innovare l’offerta turistica marittima, proponendo esperienze di viaggio che combinano il fascino della navigazione con la scoperta culturale e ludica delle destinazioni. La formula vincente? Viaggi a tema e pacchetti “nave più soggiorno” che promettono un’immersione totale nelle bellezze e nelle peculiarità dei luoghi visitati.

La rotta Civitavecchia-Barcellona, e viceversa, si conferma ancora una volta protagonista di questa offerta unica. Tra le proposte più attese, spicca il ritorno della Pasqua a Barcellona (dal 18 al 23 aprile), un’occasione imperdibile per vivere la Settimana Santa in una delle città più vibranti del Mediterraneo.

Le proposte di Grimaldi Lines

Ma l’innovazione non si ferma qui: dal 5 al 10 aprile, i passeggeri potranno immergersi nella cultura con “Una Nave di Libri per Barcellona“, un viaggio dedicato agli amanti della lettura; mentre dal 31 maggio al 3 giugno sarà la volta di “Ballando verso Barcellona“, sotto la direzione artistica di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, per gli appassionati di danza. Infine, dal 14 al 17 giugno si terrà la Grimaldi Dance Fit Cruise, ideale per chi desidera mantenersi in forma divertendosi sotto il sole del Mediterraneo.

Oltre ai viaggi tematici, Grimaldi Lines punta forte sui pacchetti che abbinano il trasporto marittimo al soggiorno e alle escursioni terrestri. Queste offerte sono pensate per soddisfare le esigenze dei viaggiatori più curiosi ed esigenti, garantendo loro un’esperienza completa ed emozionante. Per gli amanti della mitologia greca e della cultura classica è disponibile un pacchetto speciale dedicato all’esplorazione dell’isola di Corfù. Partendo straordinariamente da Brindisi nel periodo pasquale, i turisti avranno l’opportunità di trascorrere sei giorni tra le meraviglie dell’isola ionica.

Chi invece predilige le metropoli del Sud Italia può optare per i pacchetti che collegano Napoli a Palermo e viceversa. Queste proposte includono non solo il trasporto ma anche soggiorni arricchiti da escursioni guidate alla scoperta delle due città. La Sardegna offre quattro diverse possibilità tra cui scegliere: due dedicate alla zona di Alghero e dintorni (con partenza da Civitavecchia) e due incentrate su Cagliari (con partenza da Napoli).

Queste opzioni permettono ai viaggiatori di conoscere l’autenticità dell’isola fuori dalla stagione turistica classica. Tra le esperienze imperdibili ci sono la visita al centro storico di Cagliari, l’esplorazione delle acque cristalline di Villasimius a sud o del parco dell’Asinara e delle spiagge incantate oltre al castello medievale di Castelsardo a nord.