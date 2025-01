Viaggia come un globetrotter e comunica senza problemi: le migliori app per imparare l’inglese

Quando si viaggia, come anche nel lavoro, è importante comunicare anche in lingua: ecco le migliori app per imparare l’inglese

Nel mondo globalizzato di oggi, la conoscenza dell’inglese non è più un semplice vantaggio, ma una necessità. Che si tratti di viaggiare, lavorare o semplicemente navigare su internet, l’inglese si rivela una chiave universale. Fortunatamente, il 2025 ci offre un ventaglio di applicazioni innovative per apprendere questa lingua in modo efficace e divertente.

Grazie alla selezione curata dalla rivista storica e specializzata Speak Up, esploriamo le migliori app per portare il tuo inglese a un livello superiore.

App per imparare l’inglese consigliate dagli esperti

Lectia si distingue per la sua capacità di adattarsi al ritmo individuale di apprendimento dell’utente. Attraverso giochi interattivi e attività ludiche, rende lo studio della grammatica e del vocabolario non solo efficace ma anche estremamente piacevole. Il sistema integrato di tracciamento dei progressi costituisce un ulteriore incentivo a migliorarsi giorno dopo giorno.

Per gli amanti delle serie TV e dei film in lingua originale, Lingopie rappresenta una scelta ideale. Quest’app permette infatti di immergersi completamente nella lingua attraverso contenuti multimediali autentici con sottotitoli adattabili e traduzioni istantanee. È particolarmente indicata per chi possiede già una conoscenza intermedia o avanzata dell’inglese e desidera affinare la propria comprensione orale in contesti realistici.

Chiunque senta il bisogno di consolidare le proprie basi grammaticali troverà in Grow Grammar uno strumento prezioso. L’app presenta le regole grammaticali inglesi attraverso lezioni brevi ed esercizi mirati che facilitano l’apprendimento progressivo dalla teoria alla pratica.

Con un approccio immersivo basato sull’utilizzo di materiali autentici quali articoli, libri, podcast e video in lingua originale, LingQ è perfetta per coloro che desiderano espandere il proprio vocabolario ed esercitarsi nella comprensione orale e scritta attraverso contenuti interessanti ed educativi.

Se stai cercando un metodo rapido ed efficace per arricchire il tuo vocabolario inglese con nuove parole ogni giorno, Drops fa al caso tuo. Attraverso flashcard visive accattivanti e giochi dinamici ti consente di imparare divertendoti anche quando hai poco tempo a disposizione.

Clozemaster è ideale per chi vuole approfondire la conoscenza del vocabolario inglese utilizzando frasi contestualizzate che simulano situazioni reali della vita quotidiana. È particolarmente utile per studenti intermedi o avanzati che mirano a rafforzare sia la grammatica sia il lessico.

L’app Tandem offre l’incredibile opportunità di praticare conversazioni reali con madrelingua inglesi o altri studenti avanzati tramite messaggi testuali, vocali o videochiamate. Ciò favorisce non solo l’apprendimento linguistico ma anche lo scambio culturale tra utenti provenienti da tutto il mondo.

Queste applicazioni rappresentano strumenti eccezionalmente versatili ed efficaci per chiunque desideri migliorare la propria padronanza della lingua inglese nel 2025. Grazie alla varietà delle metodologie didattiche offerte – dalla memorizzazione ludica del vocabolario all’esposizione diretta a contenuti autentici – ciascuno può trovare l’app più adatta alle proprie esigenze specifiche e integrarla facilmente nella propria routine quotidiana.