Shopping online in inglese: i termini e le frasi utili per comprare senza sbagliare una mossa

La rivista Spek Up ha lanciato un glossario per fare shopping online in inglese: termini e frasi utili per non fare errori quando acquisti

Nell’era digitale, fare acquisti online è diventata una pratica quotidiana per molti di noi. Che si tratti di cercare un gadget tecnologico, l’ultimo bestseller o semplicemente la spesa settimanale, il web offre infinite possibilità. Tuttavia, navigare tra le pagine dei negozi online può rivelarsi una sfida se non si è familiari con il vocabolario specifico in inglese.

La rivista specializzata Speak Up, conosciuta e dalla lunga storia sia su cartaceo che ora online, ha redatto una serie di consigli pratici con un glossario dedicato allo shopping online in inglese.

Shopping online inglese, cosa sapere

Per rendere la tua esperienza di shopping più fluida e forse anche educativa, ecco un glossario passo dopo passo dei termini che potresti incontrare.

Passo 1: Navigare nel sito web (Browsing the website)

La prima fase dello shopping online è generalmente quella di esplorazione o “browsing”. Mentre navighi nel sito, potresti imbatterti in queste parole:

Search bar (Barra di ricerca): dove inserisci ciò che stai cercando.

dove inserisci ciò che stai cercando. Filter (Filtro): ti aiuta a restringere le opzioni disponibili.

ti aiuta a restringere le opzioni disponibili. Sort by (Ordina per): permette di organizzare i risultati secondo criteri specifici come il prezzo.

permette di organizzare i risultati secondo criteri specifici come il prezzo. Wishlist (Lista dei desideri): dove puoi salvare gli articoli che ti interessano ma che non intendi acquistare immediatamente.

Esempi pratici includono frasi come “I’m just browsing to see what’s new” o “Let’s filter the results by price“.

Passo 2: Selezionare un articolo (Selecting an item)

Una volta trovato qualcosa di interessante, vorrai saperne di più:

Description (Descrizione): dettagli sul prodotto.

dettagli sul prodotto. Reviews (Recensioni): opinioni degli altri clienti.

opinioni degli altri clienti. Price (Prezzo): quanto costa l’articolo e se ci sono offerte speciali applicabili.

quanto costa l’articolo e se ci sono offerte speciali applicabili. Add to cart (Aggiungi al carrello): il pulsante per selezionare l’articolo desiderato.

Potresti chiederti “Does this come in blue?” oppure notare che “The reviews are really positive“.

Passo 3: Procedere al pagamento (Checking out)

Quando sei pronto per completare l’acquisto:

Subtotal (Totale parziale): somma degli articoli prima delle tasse e della spedizione.

somma degli articoli prima delle tasse e della spedizione. Shipping (Spedizione): costi aggiuntivi per la consegna a domicilio.

costi aggiuntivi per la consegna a domicilio. Promo code (Codice promozionale): uno sconto speciale da applicare al tuo ordine.

Domande comuni possono essere “Is shipping free?” o affermazioni come “I have a promo code for a discount“.

Passo 4: Pagamento (Payment)

Arrivati alla cassa virtuale:

Payment method (Metodo di pagamento): le opzioni disponibili per effettuare il pagamento.

le opzioni disponibili per effettuare il pagamento. Billing address (Indirizzo di fatturazione): l’indirizzo associato alla carta o metodo scelto.

l’indirizzo associato alla carta o metodo scelto. Order confirmation (Conferma dell’ordine): la ricevuta del tuo acquisto.

Qui potresti dover confermare con frasi tipo “Please confirm your billing address” o “You will receive an order confirmation via email“.

Passo 5: Consegna (Delivery)

L’ultima fase riguarda l’attesa del tuo ordine:

Delivery address (Indirizzo di consegna): dove verranno inviate le mercanzie.

dove verranno inviate le mercanzie. Estimated delivery date (Data stimata della consegna): il giorno previsto per la ricezione dell’ordine.

il giorno previsto per la ricezione dell’ordine. Tracking number (Numero di tracciamento): per seguire il viaggio del tuo pacco fino a casa tua.

Potrebbe esserti utile chiedere “What is the estimated delivery date?” oppure dire “I’ll check the tracking number to see where my package is“.

Inoltre, conoscere categorie specifiche d’articoli può facilitarti nella ricerca:

Clothing (Abbigliamento), Electronics (Elettronica), Furniture (Arredamento), Groceries (Alimentari) e Beauty products (Prodotti di bellezza) sono solo alcune delle categorie più popolari.

Infine, familiarizzarsi con i messaggi d’errore comuni può evitarti frustrazioni durante lo shopping online. Frasi come “Payment declined” o “Out of stock” sono importantissime da comprendere immediatamente per risolvere eventualità senza stress.

Queste informazioni dovrebbero fornirti una solida base linguistica per navigare con sicurezza nei mari dello shopping online internazionale. Ricorda sempre che ogni errore è un’opportunità d’apprendimento e non esitare ad usare queste esperienze virtualmente globalizzate anche come mezzo divertente ed efficace per migliorarti in lingua inglese.