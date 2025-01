Mal d’orecchio in aereo, cosa fare? Il consiglio facile per non avere più fastidio

Il mal d’orecchio su un aereo è un fastidio da non poco, ecco il semplice consiglio che renderà i tuoi viaggi più facili

Viaggiare in aereo è una delle modalità più rapide ed efficienti per spostarsi da un punto all’altro del globo. Tuttavia, non è privo di inconvenienti, soprattutto per quanto riguarda il benessere fisico dei passeggeri. Uno dei disagi più comuni e fastidiosi è il mal d’orecchio, che si manifesta principalmente durante le fasi di decollo e atterraggio dell’aereo. Questo problema può trasformare quello che dovrebbe essere un piacevole inizio o fine vacanza in un vero e proprio calvario.

Il dolore all’orecchio in aereo è causato dalle variazioni della pressione atmosferica all’interno della cabina. Quando l’aereo cambia quota rapidamente, la pressione dell’aria esterna varia altrettanto velocemente, ma la pressione nell’orecchio medio può non riuscire ad adeguarsi con la stessa rapidità. Questo squilibrio provoca una sensazione di blocco e dolore nell’orecchio, fenomeno noto come barotrauma.

Cosa fare per il mal d’orecchio in aereo

La chiave per comprendere questo disagio risiede nella tromba di Eustachio (o tuba uditiva), un piccolo canale che collega l’orecchio medio alla parte posteriore della gola. La sua funzione principale è quella di equilibrare la pressione dell’aria tra l’esterno del corpo e l’interno dell’orecchio medio. Quando questa piccola struttura non riesce a svolgere correttamente il suo compito a causa delle rapide variazioni di pressione atmosferica tipiche dei voli aerei, si verifica il mal d’orecchio.

Fortunatamente, esiste una soluzione semplice ed efficace per prevenire o almeno mitigare questo fastidioso problema. Charlotte Stanley, infermiera britannica specializzata nella cura delle orecchie e nota su TikTok come @The_ear_nurse, ha condiviso recentemente un consiglio prezioso che promette di rendere i viaggi in aereo molto più confortevoli sotto questo aspetto.

Il rimedio proposto dall’infermiera Stanley consiste nell’utilizzare due bicchieri di plastica riempiti parzialmente con asciugamani caldi umidi subito dopo essersi accomodati sul proprio posto sull’aereo. L’applicazione dei bicchieri sulle orecchie crea una sorta di camera chiusa che aiuta ad equilibrare la pressione tra l’esterno e l’interno dell’orecchio medio grazie all’umidità degli asciugamani caldi.

Questo metodo sembra quasi troppo semplice per essere vero ma ha una base scientifica solida: l’umidità calda favorisce infatti la dilatazione della tromba di Eustachio facilitando così il riequilibrio della pressione interna ed esterna dell’orecchio medio. L’infermiera assicura che questa tecnica funziona sia sugli adulti sia sui bambini e aggiunge che le assistenti di volo sono generalmente ben informate riguardo questa pratica; quindi non esitate a chiedere loro ciò che serve senza timori o imbarazzi.