Il luogo speciale per chi ama gli animali dentro Central Park, in pochi ci fanno caso

Il Central Park di New York è uno dei simboli della Big Apple, ma non tutti sanno che qui c’è un luogo speciale per chi ama gli animali.

Central Park è il polmone verde di New York City, un’oasi di pace nel cuore pulsante della metropoli. Questo vasto parco, uno dei più grandi e famosi al mondo, offre ai visitatori la possibilità di passeggiare tra laghi, prati, boschi e giardini, ammirando monumenti storici e godendo di un’atmosfera rilassante. Un luogo ideale per sfuggire al caos cittadino e immergersi nella natura, senza dover abbandonare la città.

Nel cuore pulsante di New York, tra i sentieri ombreggiati e le aree verdi del Central Park, si erge una statua che cattura l’attenzione e l’affetto di grandi e piccini. Si tratta del monumento dedicato a Balto, il coraggioso cane da slitta che divenne un eroe nel 1925. La sua figura in bronzo si trova a nord dello zoo per bambini di Tisch, posizionata su uno sperone roccioso che sembra quasi voler sottolineare la grandezza delle sue gesta.

La storia di Balto e dove vedere la statua al Central Park

Balto non è solo una statua, è un simbolo di coraggio, resistenza e lealtà. La sua storia ha inizio a Nome, in Alaska, quando questa remota località fu colpita da una devastante epidemia di difterite. Gli abitanti della città erano disperatamente bisognosi dell’antitossina per combattere la malattia, ma le condizioni meteorologiche proibitive rendevano impossibile il trasporto via terra o mare.

Fu allora che venne organizzata una staffetta di musher e cani da slitta per portare l’antitossina attraverso 674 miglia di terreno innevato e ostile. Balto guidò l’ultima squadra nella fase più critica della corsa contro il tempo, dimostrando un’incredibile resistenza fisica e mentale. Grazie al suo coraggio e alla determinazione dei suoi compagni umani e canini, la medicina arrivò a destinazione salvando numerose vite.

La popolarità di Balto crebbe rapidamente dopo quell’impresa eroica. Fu celebrato come un eroe nazionale ed è proprio questo spirito indomito che Frederick George Richard Roth ha voluto immortalare nella statua inaugurata il 15 dicembre 1925 al Central Park. Roth era già noto per le sue opere esposte nel parco ma con Balto raggiunse nuove vette emotive ed espressive.

Il vero Balto fu presente all’inaugurazione della sua effigie bronzea; un momento toccante che consolidò ulteriormente il suo status iconico. Da allora la statua è diventata uno dei punti focali del parco: i bambini amano arrampicarsi sul dorso lucidato dall’affetto collettivo mentre gli adulti riflettono sulle qualità inscritte sulla targa commemorativa – “Resistenza · Fedeltà · Intelligenza“.

Queste parole risuonano ancora oggi come ideali aspirazionali non solo per gli individui ma anche per la società intera. In tempi moderni caratterizzati da sfide globali complesse, la storia di Balto ricorda l’importanza dell’altruismo e della collaborazione. La statua offre anche ai visitatori del parco un momento per riflettere sull’impatto degli animali nelle nostre vite: come compagni fedeli, protettori instancabili o persino eroi improbabili nelle circostanze più disperate.

Balto si trova nel lato est di Central Park alla 67th Street, Manhattan, New York City