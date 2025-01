Sei ottimi motivi per andare in Irlanda nel 2025, alcuni sono imperdibili

Il 2025 è per l’Irlanda un anno pieno di eventi e un’occasione per fare esperienze uniche. Alcune sono davvero incredibili.

L’Irlanda, con i suoi paesaggi mozzafiato e la ricca eredità culturale, si appresta a diventare una delle mete più ambite del 2025. Quest’anno segna infatti un momento particolarmente propizio per esplorare l’isola di smeraldo, grazie a una serie di eventi e novità che promettono di arricchire l’esperienza dei visitatori.

Ecco sei ragioni imperdibili per pianificare un viaggio in Irlanda nel 2025, secondo gli esperti di Turismo Irlanda.

Celebrazioni in onore di Oscar Wilde

Il 125° anniversario della morte di Oscar Wilde sarà commemorato con una serie di eventi culturali che spaziano dalle mostre alle rappresentazioni teatrali. Il Trinity College di Dublino aprirà le porte virtuali alla mostra dedicata all’autore, mentre la Oscar Wilde House amplierà gli orari delle visite guidate. Il MoLI – Museum of Literature Ireland ospiterà una mostra incentrata su De Profundis, arricchita da contributi multimediali che esplorano tematiche LGBTQ+. Inoltre, il festival Oscariana e il tour A Walk on the Wilde Side offriranno ai visitatori ulteriori occasioni per immergersi nella vita e nell’opera dello scrittore.

Ad ottobre 2025 avrà luogo la terza edizione del festival Oscariana, con rappresentazioni teatrali, cicli di cinema, conferenze, esposizioni e attività per bambini. Sarà inoltre possibile partecipare ai tour A Walk on the Wilde Side, un percorso attraverso i luoghi di Dublino per Wilde, guidati dal direttore artistico della Oscar Wilde House, Martin Burns. In Irlanda del Nord, dal 16 al 20 ottobre, a Enniskillen andrà in scena il festival In Our Dreams” un omaggio a Wilde nelle terre dei laghi della contea di Fermanagh; luogo dove Wild studiò dai 10 ai 17 anni, alla Portora Royal School, traendo ispirazione per Il principe felice.

Il ritorno del The Open a Portrush

Gli appassionati di golf avranno l’occasione unica di assistere al prestigioso torneo The Open presso il Royal Portrush Golf Club, situato sulla spettacolare Causeway Coast dell’Irlanda del Nord. Oltre al torneo stesso, la zona offre campi da golf eccezionali e panorami mozzafiato lungo la costa nordirlandese. Oltre a questo campo, la zona è un vero e proprio sogno per chi gioca a golf poiché nell’arco di pochi chilometri mette insieme terreni di gioco eccezionali come il Portstewart Golf Club, con il celebre Strand Course, il Castlerock Golf Club, noto per i suoi link difficili e mozzafiato, il Ballycastle Golf Club e il pittoresco Bushfoot Golf Club, ideali per una partita immersi in panorami incantati lungo la costa nordirlandese.

Anniversari musicali

La musica irlandese festeggia importanti anniversari nel 2025. Van Morrison compirà 80 anni con un tour celebrativo che toccherà anche l’Irlanda del Nord; per mettere meglio a fuoco la sua grandezza c’è The Trail, un percorso di 3,5 chilometri attraverso i luoghi che hanno segnato l’infanzia e la giovinezza di Morrison, molti dei quali presenti nelle sue canzoni, come Hyndford St, il Beechie River o St. Donard’s.

Enya celebrerà i suoi 40 anni di carriera musicale. Nata nel pittoresco villaggio di Gweedore (Donegal), vive ritirata nel castello di Manderley, a Killiney (vicino a Dublino) – meta amata da altri VIP come per esempio Bono – e può vantarsi di aver venduto oltre 80 milioni di dischi senza aver mai fatto un tour. Per cogliere lo spirito della musica di Enya, vale la pena arrivare fino a Meenaleck, nel selvaggio nord del Donegal, per ascoltare musica dal vivo e fare un passaggio alla Leo’s Tavern, il pub fondato dai suoi genitori dove Enya iniziò la carriera musicale con il gruppo dei Clannad: un ottimo modo per festeggiarla!

Nel 2025 si celebreranno anche i 30 anni dell’eredità di Rory Gallagher, definito dai Led Zeppelin “il miglior chitarrista al mondo”. Dal 29 maggio al 1° giugno si terrà a Ballyshannon, nella contea di Donegal, il Rory Gallagher International Festival con esibizioni tributo di grandi musicisti e artisti di strada, in luoghi come la statua di Rory Gallagher, la Rory Gallagher Place (nella strada della sua infanzia), il Rock Hospital (dove nacque) o il recente murale dedicato alla sua figura nella zona di Bridgend. Nel

Turismo cinematografico

L’Irlanda continua ad essere una destinazione privilegiata per le produzioni cinematografiche internazionali. Nel 2025 la lunga lista di produzioni importanti girate sull’isola d’Irlanda si allungherà ancora: quest’anno sarà trasmessa la seconda stagione di Mercoledì (Wednesday), girata nella zona di Wicklow, già sede di grandi produzioni come Braveheart o Vikings. Si attendono dettagli, ma la troupe è stata vista attorno a Powerscourt Estate, una delle antiche tenute più belle e visitate d’Irlanda. Altro titolo in arrivo A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off di Game of Thrones, girato in Irlanda del Nord, sullo sfondo di scenari naturali incredibili.

Tra le location principali per chi è appassionato della saga, il maestoso Glenarm Castle a Ballymena (con cinque secoli di storia, è una delle più antiche case di famiglia d’Irlanda) e, nella contea di Down, il Myra Castle a Strangford (già utilizzato per alcune scene della Casa Bolton in Game of Thrones), oltre al Tollymore Forest Park, usato per i dintorni di Winterfell. Restando in tema GOT, immancabile una visita al Game of Thrones Studio Tour di Banbridge, località vicina a Belfast, creato nei teatri di posa dove è stata girata la serie.Visitare una meta emergente come Cork: gastronomia, cultura e rinascimento urbano con il festival di Cillian Murphy

Cork: rinascimento urbano e cultura gastronomica

Cork si conferma come meta emergente grazie alla sua vivace scena culturale e gastronomica. Il festival Sounds from a Safe Harbour è solo uno degli eventi che animano la città, trasformandola in un crocevia tra tradizione culinaria irlandese ed esperienze culinarie innovative. Da mettere in agenda un bistellato come Terre, a mezz’ora dal centro, ma anche un piccolo spazio dei miracoli di gusto quale il microbirrificio con cucina griglia di carne, pesce e vegetale Elbow Lane Brew & Smokehouse.

Da non perdere dall’11 al 14 settembre un attesissimo ritorno: il festival artistico multidisciplinare Sounds from a Safe Harbour, co-fondato dall’attore premio Oscar Cillian Murphy, nato a Cork e molto legato alla città.

Santa Brigida d’Irlanda

Le celebrazioni dedicate a Santa Brigida offrono ai visitatori l’opportunità di scoprire luoghi ricchi di spiritualità attraverso il Brigid’s Way, un cammino che attraversa paesaggi incantevoli collegando Faughart a Kildare.

L’Irlanda del 2025 si presenta quindi come una terra ricca non solo dal punto vista paesaggistico ma anche culturale ed esperienziale: dai tributi letterari agli eventi sportivi internazionalmente riconosciuti; dalla musica che ha fatto storia alle produzioni cinematografiche d’avanguardia; dall’esaltazione della cucina locale alla riscoperta delle radici spiritualistiche dell’isola attraverso figure storiche femminili potenti come Santa Brigida d’Irlanda.