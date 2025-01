Per vedere il Monte Rushmore non serve andare in America: come visitare la copia europea

Ogni anno molti turisti negli USA visitano l’iconico Monte Rushmore, ma sapete che in Europa esiste una copia?

Il giuramento di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti d’America segna un capitolo significativo nella storia politica del paese. Questo evento, avvenuto davanti a migliaia di persone e osservato da milioni in tutto il mondo, non è solo una formalità costituzionale ma rappresenta il culmine di una campagna elettorale controversa e divisiva. La cerimonia, ricca di tradizione e simbolismo, ha visto Trump assumere ufficialmente le redini della nazione più potente del mondo, promettendo di “rendere l’America grande nuovamente”.

Le sue parole hanno risuonato tra i sostenitori entusiasti e hanno sollevato interrogativi tra i critici. L’ascesa al potere di Trump è stata vista da molti come l’inizio di un nuovo corso per gli Stati Uniti, con implicazioni che vanno ben oltre i confini nazionali. La sua presidenza si preannuncia carica di cambiamenti, con promesse che spaziano dalla riforma fiscale alla politica estera, dall’immigrazione alla sanità. Questo momento storico non solo riflette la volontà popolare espressa attraverso il voto democratico ma pone anche le basi per le sfide e le opportunità che gli Stati Uniti dovranno affrontare nei prossimi anni.

Monte Rushmore, la copia europea

Il Monte Rushmore, situato nelle Black Hills del Dakota del Sud, rappresenta uno dei monumenti più iconici degli Stati Uniti d’America. Questo imponente lavoro di scultura, inciso nella facciata di una montagna di granito, ritrae i volti di quattro tra i più influenti presidenti americani: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. La scelta di questi leader non è casuale ma intende simboleggiare rispettivamente la nascita, la crescita, lo sviluppo e la conservazione della nazione americana.

La realizzazione del Monte Rushmore fu un’impresa titanica che richiese il lavoro incessante dal 1927 al 1941 sotto la guida dello scultore Gutzon Borglum e successivamente del figlio Lincoln Borglum dopo la morte del padre. Nonostante le difficoltà tecniche e finanziarie incontrate durante il processo costruttivo, il risultato finale è un capolavoro dell’arte scultorea che attira ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo.

Per coloro che desiderano visitare questo monumento nazionale statunitense, il Monte Rushmore offre diverse opportunità per esplorare e apprezzare sia l’arte che la storia. Il centro visitatori fornisce approfondimenti dettagliati sulla realizzazione delle sculture e sulla vita dei presidenti raffigurati. Inoltre, sono disponibili percorsi escursionistici che permettono ai visitatori di ammirare da vicino le maestose figure incise nella roccia.

Una curiosità affascinante riguarda l’intenzione originale dello scultore Borglum di includere anche un breve testo storico accanto ai volti dei presidenti per spiegare l’importanza delle loro azioni per gli Stati Uniti. Tuttavia, a causa delle limitazioni spaziali e finanziarie questo progetto non fu mai realizzato.

Visitarlo offre quindi non solo l’opportunità di ammirare una delle opere d’arte più grandiose all’aperto degli Stati Uniti ma anche di riflettere sulle fondamenta su cui si basa l’identità americana. Un viaggio al Monte Rushmore diventa così un’esperienza educativa ed emotiva che lascia nel cuore dei visitatori un senso profondo della storia e dell’orgoglio nazionale americano.

Sapevate che c’era un mini Monte Rushmore a Windsor?

