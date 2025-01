Opportunità di lavoro in Germania e Austria, stipendio 1500 Euro al mese

Germania e Austria offrono oltre 100 posti di lavoro con stipendio 1500 Euro al mese. Come candidarsi e posizioni aperte.

L’iniziativa lanciata dalla Rete Eures si inserisce in un contesto più ampio volto a favorire la mobilità lavorativa all’interno dell’Unione Europea. Attraverso queste opportunità si mira non solo ad alleviare le difficoltà occupazionali in determinate aree geografiche ma anche a promuovere lo scambio culturale tra paesi membri attraverso esperienze lavorative transnazionali. Tutte le informazioni pubblicate da ticonsiglio.com

In un momento in cui il mercato del lavoro europeo si trova ad affrontare sfide significative, una luce di speranza brilla per coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità nel settore della ristorazione. La Rete Eures ha infatti annunciato una campagna di selezione volta a coprire ben 130 posti di lavoro all’interno delle gelaterie situate in Germania e Austria, offrendo contratti con stipendi a partire da 1500 euro netti al mese.

Posizioni aperte e come candidarsi

Le posizioni aperte riguardano principalmente tre categorie professionali: camerieri, banconieri e gelatieri. Questa varietà di ruoli dimostra la volontà delle aziende del settore di investire su personale qualificato e versatile, capace non solo di soddisfare le esigenze della clientela ma anche di contribuire attivamente alla crescita dell’attività.

Per i camerieri, le mansioni includono il servizio ai tavoli, la raccolta degli ordini e la pulizia dei tavoli. I banconieri saranno invece impegnati nel servizio al banco, nella preparazione delle coppe gelato e nella vendita diretta ai clienti. Infine, i gelatieri avranno il compito cruciale della produzione del gelato artigianale oltre che dell’assistenza nella vendita.

I requisiti richiesti per candidarsi a queste posizioni comprendono un diploma preferibilmente in ambito alberghiero o esperienze pregresse simili nel settore della ristorazione. È richiesta anche la patente B e una conoscenza base della lingua tedesca (livello A2), sebbene per coloro che non possiedono tale competenza linguistica sia prevista l’opportunità di partecipare gratuitamente a un corso online prima della partenza.

Le condizioni lavorative promesse sono particolarmente attrattive: oltre allo stipendio garantito da contratto full time con possibilità di rinnovo annuale, alcuni lavoratori potranno beneficiare del rimborso delle spese viaggio e dell’alloggio fornito dall’azienda. Queste facilitazioni rappresentano un incentivo significativo per chi è disposto a trasferirsi all’estero in cerca di nuove opportunità professionali.

La procedura per candidarsi è semplice ed accessibile: gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae accompagnato da una lettera motivazionale agli indirizzi email indicati nell’annuncio entro il termine ultimo del 31 luglio 2025. Questa scadenza offre ampio tempo per prepararsi adeguatamente alla selezione ed eventualmente migliorare le proprie competenze linguistiche attraverso i corsi offerti.