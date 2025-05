È definito il borgo dell’acqua: scopri le bellezze di Sadali, in Sardegna – viagginews.com

Sadali è conosciuto come il borgo dell’acqua ed è un paese imperdibile della provincia del Sud Sardegna. Ecco cosa fare e vedere qui.

La Sardegna è conosciuta prevalentemente per la bellezza delle sue spiagge e del suo mare ma anche per le località marittime e i locali mondani, spesso frequentati anche da personaggi vip. In realtà ospita anche città e borghi imperdibili, ricchi di storia, arte, archeologia ed autentici e suggestivi, come ad esempio Sadali.

Questo paese è conosciuto come il “borgo dell’acqua” ed è molto particolare da visitare. Infatti qui ci sono tante cose da fare e da vedere, per questo può diventare la tappa imperdibile di un viaggio in Sardegna.

Cosa fare e vedere a Sadali

Sadali è un borgo in provincia del sud Sardegna, suggestivo e bello da visitare, anche conosciuto come “borgo dell’acqua”. Infatti qui si potrà visitare la famosa cascata di San Valentino, a 800 metri di altitudine. Un panorama fiabesco incornicia questa suggestiva cascata, che si trova proprio nel centro storico.

Infatti è proprio questa la particolarità di questa fonte di acqua: il fatto che scorre nel centro storico. Questa cascata veniva usata in epoca medioevale per spostare i mulini, ed in effetti propio nei suoi pressi si trova un antico mulino ricoperto di muschio verde, molto caratteristico. A Sadali ci sono anche altre cascate, chiamate Su Stampu e Su Turrunu, che sono veri spettacoli della natura.

Per visitarle basterà lasciare l’auto nei pressi del parcheggio per le grotte Is Janas e poi proseguire a piedi lungo un sentiero indicato e attrezzato, immerso nella natura e piacevole da affrontare. Passeggiando per i sentieri si arriverà anche alle cascate di Piscina Licona o di Rio Taccu. Insomma è semplice intuire perché Sadali è chiamato il borgo d’acqua, vista la presenza di tutte queste cascate.

Nella piazzetta del centro storico si trovano anche la grotta “Sa Ucca Manna” e la chiesa San Valentino. Non mancano poi bellissimi murales, che rendono questo paese ancora più suggestivo. Insomma, Sadali è davvero un borgo imperdibile e suggestivo, ricco di cose da fare e vedere. Chiunque si trovi nella zona del Sud Sardegna dovrebbe quantomeno preventivare un paio di ore per la visita di questo borgo, che è ritenuto uno dei più belli della Sardegna, a buon diritto, dato che è autentico e molto particolare.