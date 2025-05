Viaggi 2025: evita queste mete, verranno travolte dai turisti – viagginews.com

Attenzione: queste mete rischiano l’overtourism nel 2025, è consigliato organizzare un viaggio diverso per l’anno corrente.

Tutte le riviste di viaggi consigliano di recarsi in queste località paradisiache durante le vacanze estive dell’anno corrente. Ecco che tuttavia sorge un problema: se tutte le agenzie indirizzano i turisti verso una determinata destinazione, ciò significa che – soprattutto in alta stagione – suddette mete verranno inevitabilmente travolte da una massa indicibile di persone.

La vacanza, attesa durante tutto il periodo invernale, si trasforma così in un inferno. Dobbiamo procedere con un ragionamento diametralmente opposto. Il mondo è ricco di località e posti inesplorati, è impossibile non scovare un piccolo paradiso dove trascorrere qualche settimana in completo relax. Non vi elencheremo le mete da visitare, bensì quelle da evitare categoricamente – almeno nel 2025.

Mete 2025: quali località rischiano l’overtourism

Ogni località vanta la sua unicità e per quanto di seguito analizzeremo le motivazioni che spingono i turisti a recarvisi, è altamente sconsigliato farlo quest’anno:

Thailandia : domina sicuramente il podio delle località più attese dell’estate 2025. La Thailandia ha sempre attirato moltissimi turisti, grazie alle aree verdi incontaminate, ma anche ai templi antichi (come il Tempio Blu e il Tempio Bianco di Chiang Rai), ai monumenti storici e alle innumerevoli attività di svago come trekking, snorkeling e immersioni;

Indonesia: la perfetta combo di pace e adrenalina. Le spiagge paradisiache sono affiancate dal Monte Bromo e dal Vulcano Ijen, sui quali è possibile percorrere un sentiero fino ad assistere al sorgere del sole sulla vetta;