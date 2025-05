Previsioni meteo, cambia tutto: svolta inaspettata nel weekend – viagginews.com

Dopo giorni condizionati dal passaggio del ciclone africano dalle nostre parti, il weekend regalerà una svolta meteo inaspettata agli italiani.

In questo 2025 sembra proprio che la primavera non voglia proprio palesarsi. Ad eccezione di qualche giorno di sole e caldo – nei primi giorni di questo mese – abbiamo assistito ad una stagione capricciosa, in cui la timida risalita delle temperature e della stabilità è stata sempre spazzata via dall’arrivo di nuove perturbazioni.

In questi giorni il ciclone che ha portato piogge intense e allagamenti sulla Sicilia – zona Palermo – proveniva dall’Africa, ma poco prima delle corrente atlantiche avevano portato piogge e temporali al Nord Italia e la settimana scorsa delle correnti artiche avevano reso instabile il clima su tutto il territorio.

La tendenza sembra confermarsi di settimana in settimana e se fino a qualche giorno fa si prevedeva l’arrivo del caldo estivo tra il 20 ed il 21 maggio, gli ultimi aggiornamenti hanno ribaltato completamente quelle previsioni, preannunciando il possibile arrivo di altre perturbazioni e di altri temporali che spazzano nuovamente via l’anticiclone africano dalle nostre terre.

Una primavera dal sapore autunnale insomma, in alcune giornate quasi invernale, che allontana quel tradizionale periodo di ambientamento alle temperature più calde e secche che solitamente caratterizzano le nostre estati (sarà così anche quest’anno o avremo un’estate caratterizzata da un’alternanza sole-pioggia?).

Il weekend spezza la monotona instabilità di questo periodo

Tra una perturbazione e l’altra, quantomeno, la primavera si ricorda di esistere e a partire da sabato 17 maggio ci sarà un aumento graduale della pressione atmosferica che garantirà una maggiore stabilità climatica su gran parte dell’Italia. Il bel tempo potrebbe essere interrotto da qualche piovasco su Toscana e Liguria in mattinata e da ulteriori rovesci sulla Calabria nel pomeriggio.

Domenica la situazione dovrebbe essere maggiormente uniforme su tutto il Paese. Ci si attende una giornata serena e soleggiata su tutte le regioni, con temperature miti e in risalita sin dalle prime ore della mattina. L’eccezione (perché quella in questa primavera 2025 c’è sempre) è rappresentata dalle zone alpine, dove potrebbero verificarsi temporali anche di alta intensità nel corso della giornata.

Nel corso del pomeriggio il maltempo potrebbe diffondersi sino alle pianure circostanti su Friuli, Veneto e Trentino, mentre altrove, anche al Nord dovrebbe permanere una situazione di bel tempo stabile. Insomma per il terzo weekend di fila gli italiani potranno godere di tempo stabile e temperature gradevoli, condizioni perfette per una giornata all’aperto, anche se in questa circostanza il mare e la spiaggia non sono delle opzioni come durante gli scorsi fine settimana.