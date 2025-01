In America c’è un’altra “Casa Bianca”, ci ha vissuto il Presidente ed ha anche una stanza blu

Tutti conoscono la famosa Casa Bianca in America, ma in pochi conoscono l’altra residenza del presidente: ha anche una stanza blu.

La Casa Bianca – così chiamata per via delle sue pareti esterne dipinte – con la sua Stanza Blu rimane uno dei luoghi più emblematici nell’immaginario americano; testimone silenziosa degli albori della nazione statunitense offre ancora oggi ai visitatori l’opportunità unica d’immergersi completamente nella vita quotidiana del primo presidente degli Stati Uniti d’America. Ma conoscete l’altra residenza dove ha vissuto un presidente, che ha al suo interno anche una stanza blu? Vi diciamo dove si trova.

Si chiama Mount Vernon, ed è la storica residenza di George Washington situata sulle rive del fiume Potomac in Virginia, un luogo che racchiude in sé più di due secoli di storia americana. Questa tenuta, ereditata da Washington nel 1754 e trasformata nella maestosa dimora che oggi conosciamo, è diventata uno dei simboli più pregnanti dell’America e della sua fondazione.

Mount Vernon, casa dei Washington

La proprietà originaria risale al 1674 e ha visto il suo apice tra il 1758 e il 1778 quando Washington decise di costruire una nuova casa in stile palladiano, anticipando quello che sarebbe diventato uno dei primi esempi di architettura neoclassica nel continente americano. La vita a Mount Vernon era caratterizzata dalla gestione della piantagione autosufficiente dove si coltivava tabacco tra gli altri prodotti, ma anche dalla presenza vibrante della famiglia Washington e dei loro ospiti.

Dopo la morte del primo presidente degli Stati Uniti nel 1799, la tenuta passò attraverso diverse mani fino a quando non fu acquistata dalla Mount Vernon Ladies’ Association nel 1858. L’associazione si dedicò al restauro della proprietà trasformandola in un museo dedicato alla vita e all’eredità di George Washington.

Tra le varie stanze che compongono questa magnifica residenza c’è una particolarmente affascinante per storia ed eleganza: la Stanza Blu. Situata al secondo piano dell’edificio principale, questa camera da letto era destinata alla visita della famiglia e degli ospiti illustri. Caratterizzata da modanature architettoniche dipinte di crema verso la fine del XVIII secolo e arricchita da tessuti blu insieme a carta da parati tematica, rappresentava un esempio squisito dell’ospitalità dei Washington.

La Stanza Blu non era semplicemente una delle tante camere presenti nella vasta residenza; essa rifletteva tre momenti significativi nella vita dei suoi illustri abitanti: l’affermazione sociale di George come gentiluomo proprietario terriero; l’arrivo di Martha come padrona di casa; e infine lo status consolidato del generale come eroe militare e leader nazionale.

Per arredare questa stanza così speciale i curatori hanno dovuto fare affidamento su descrizioni documentarie dettagliate provenienti dai libri contabili della famiglia, lettere personali ed inventari post-mortem per selezionare arredi d’epoca o riproduzioni fedeli agli originali notoriamente posseduti dai Washington. Nonostante gli arredi originali non siano stati ritrovati fino ad oggi, è stato possibile ricreare l’atmosfera autentica grazie alle prove fisiche lasciate dalla stanza stessa.

Un elemento distintivo della Stanza Blu è senza dubbio la carta da parati blu vivido scelta per rivestire le pareti durante gli ultimi lavori di ristrutturazione voluti dai coniugi Washington nel 1797. Questa carta da parati riprodotta su licenza dagli storici libri francesi Réveillon/Jacquemart et Bénard presenta un motivo floreale accentuato da piccoli uccelli ed insetti stravaganti – un tema senza tempo che si abbina perfettamente ai tendaggi audaci presenti nella stanza.

Il Front Parlor, l’altra stanza blu

Prima che la New Room fosse completata, Washington considerava il salottino chiamato Front Parlor “il posto migliore della mia casa”. Front Parlor è una sala elegante, spazio pubblico dove i visitatori si godevano la compagnia della famiglia Washington. Tè e caffè venivano serviti a tutta la famiglia che vi si riuniva qui la sera per leggere, discutere le ultime notizie politiche e giocare.

Gli elementi architettonici, tra cui la mensola del camino, due stipiti palladiani e le pareti rivestite. Queste caratteristiche rendono il salotto anteriore uno dei migliori esempi sopravvissuti dell’architettura coloniale della Virginia.

I ricordi dei Washington sono evidenti in tutta la stanza, dai ritratti di famiglia che adornano le pareti allo stemma di famiglia sopra il camino intagliato e allo stemma sulla piastra decorativa in ghisa.