Lusso e relax: rigenerarsi all’Hotel Terme Merano con gli “Yoga Days 2025” è un’occasione davvero speciale. Tutte le informazioni.

Nel cuore delle Alpi dell’Alto Adige, l’Hotel Terme Merano si appresta a diventare nuovamente il fulcro di un evento che promette di essere un’oasi di pace e rigenerazione: gli “Yoga Days 2025“. Dal 17 al 20 febbraio, questo angolo paradisiaco offrirà ai suoi ospiti la possibilità di immergersi in un’esperienza unica, dove il benessere fisico e mentale sarà al centro di ogni attività.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’hotel di fornire non solo una pausa dalla frenesia quotidiana ma anche strumenti pratici per coltivare serenità e benessere nel lungo termine. Il programma degli Yoga Days è stato accuratamente pianificato per assicurare che ogni partecipante possa trovare il proprio equilibrio attraverso la pratica dello yoga, beneficiando contemporaneamente del comfort e della bellezza dell’ambiente circostante.

Relax in un posto da sogno

La disciplina scelta come pilastro del ritiro è l’Ashtanga Vinyasa Yoga, nota per la sua capacità di armonizzare energia dinamica e momenti di profondo rilassamento. Le giornate inizieranno con sessioni mattutine incentrate sulle Asanas (posizioni), progettate per risvegliare il corpo e prepararlo alle attività della giornata. Nel pomeriggio, invece, i partecipanti saranno guidati attraverso pratiche volte al rilassamento profondo, con particolare attenzione alla respirazione (Pranayama) e al Restorative Yoga.

A guidare le sessioni sarà Omar Mura, esperto insegnante con oltre un decennio di esperienza nello yoga. La sua competenza deriva non solo dalla pratica costante ma anche dai suoi viaggi annuali a Mysore, in India, dove ha approfondito le tecniche dello yoga direttamente alla fonte. La presenza di Omar garantisce che i partecipanti riceveranno istruzioni precise ed efficaci per migliorare la propria pratica.

L’esperienza all’Hotel Terme Merano va oltre le sole sessioni yoga. Gli ospiti avranno l’opportunità di godere delle gettate di vapore nella sauna panoramica seguite da Healthy Smoothie serviti nello Sky Bar con vista mozzafiato sulle montagne. Per chi desidera coccolarsi ulteriormente, la Spa offre una gamma vasta di trattamenti personalizzati dedicati alla bellezza ed al benessere fisico.

Il soggiorno presso l’hotel è pensato per essere un rifugio dallo stress quotidiano: dalle eleganti camere design dove riposarsi alle varie opzioni gastronomiche che includono specialità vegane e vegetariane nel ristorante Olivi. Inoltre, tutti gli ospiti hanno libero accesso alle aree wellness dell’albergo – tra cui la Sky Spa sul rooftop con piscina a sfioro panoramica – così come alle piscine delle Terme Merano.

Con tariffe a partire da €578 a persona per tre notti – inclusivo dell’utilizzo gratuito dell’attrezzatura necessaria allo yoga – gli “Yoga Days” rappresentano una preziosa opportunità per chi cerca una pausa rigenerativa senza rinunciare al lusso ed alla qualità dei servizi offerti dall’Hotel Terme Merano.

Per prenotazioni o ulteriori informazioni su questa imperdibile occasione si può visitare il sito web ufficiale www.hoteltermemerano.it/it.