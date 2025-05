Non rinunciare alla torta caprese: questo procedimento ti farà risparmiare molto tempo

Un semplice trucco permette di ridurre i tempi di preparazione della torta caprese. Non si dovrà più rinunciare a guastare questa golosità.

La cucina richiede tempo e, purtroppo, tra lavoro, faccende domestiche, figli e altri impegni quotidiani non sempre si riesce a dedicare ore alla preparazione dei piatti preferiti. Bisogna trovare degli escamotage per risolvere la questione.

In un luogo meraviglioso come Capri è nata la torta caprese, un dolce goloso ed elegante. Unisce gusto e semplicità ed è il perfetto fine pasto di un pranzo prelibato oppure il perfetto accompagnamento del tè durante una merenda. La preparazione non è eccessivamente lunga o elaborata ma nella versione originare richiede di sminuzzare a mano le mandorle. Questo è un procedimento che richiede tempo e attenzione.

Fortunatamente un’alternativa c’è e il dolce si potrà preparare velocemente. La base è fatta di mandorle e cioccolato e sembrerebbe che la torta caprese sia nata per errore. Il cuoco Carmine Di Fiore impegnato nella preparazione di una torta alle mandorle per dei malavitosi americani giunti a Capri per comprare ghette per Al Capone dimenticò di aggiungere la farina all’impasto. Il risultato, però, fu ottimo tant’è che gli americani chiesero la ricetta.

Prepariamo la deliziosa torta caprese

Una ricetta perfetta per chi è intollerante al glutine non avendo la farina tra gli ingredienti. Nonostante la presenza del cioccolato rimane una torta leggera e il trucco per avere un risultato eccellente è riuscire a combinare in modo perfetto tutti gli ingredienti.

INGREDIENTI

300 grammi di farina di mandorle

280 grammi di zucchero

130 grammi di cioccolato fondente

6 uova

130 grammi di burro

70 grammi di cacao amaro

zucchero a velo.

PREPARAZIONE

Amalgamare la farina con il cacao setacciato. Sciogliere a bagnomaria il burro con il cioccolato. Montare le uova con lo zucchero e unire il cioccolato sciolto con il burro. Sbattere il composto per qualche minuto. Aggiungere la farina mescolando delicatamente. Versare l’impasto in una tortiera di 24 centimetri apribile rivestita con un foglio di carta da forno sulla base e imburrata ai lati. Infornare a 180° per 35/40 minuti. Spolverare con lo zucchero a velo prima di servire.

La farina di mandorle, dunque, è il trucco per velocizzare i tempi. Volendo attenersi alla ricetta originaria, invece, bisognerà tostare in forno le mandorle e lasciarle freddare per poi tritarle. La differenza è che le mandorle tritate daranno quel tocco di croccante che renderà il dolce ancora più buono. Scegliete voi in base al tempo che avete a disposizione se usare la farina di mandorle oppure le mandorle tritate. In ogni caso il risultato non deluderà.