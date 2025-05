Viaggi frequenti: 5 consigli degli esperti per un carico di energia e salute

Per chi viaggia spesso è importante seguire una routine di benessere che comprende delle semplici abitudini: aiutano ad evitare lo stress vivendo meglio e in salute.

Viaggiare è diventata un’abitudine all’ordine del giorno. Per qualcuno rappresenta l’opportunità di raggiungere la meta delle proprie vacanze, mentre per altri è una necessità per motivi lavorativi o impegni improrogabili. Anche nei casi più entusiasmanti tuttavia, il viaggio può trasformarsi nella causa di un enorme stress.

Prima la complessa organizzazione, con prenotazioni e regolamenti da rispettare, poi la preparazione della valigia, fino ad arrivare alle interminabili attese in aeroporto. Il tutto può condurre ad un disagio psicologico che trova manifestazione in stati di ansia e agitazione. A livello fisico gli effetti non saranno meno tangibili e si tradurranno con grande probabilità in senso di stanchezza e debolezza, mancanza di sonno e perfino sporadici problemi di memoria.

Per chi viaggia di frequente dunque, lo spostamento può diventare una vera e propria sfida a cui è importante far fronte per non ricadere in problematiche più gravi. Secondo i più esperti è possibile evitare che ciò accada stabilendo una semplice routine di benessere che aiuta a recuperare le energie e a non danneggiare la propria salute, sia durante la fase del viaggio stesso che durante la permanenza fuori casa.

La routine perfetta per il benessere in viaggio

Nonostante i buoni propositi, è molto facile trasformare il viaggio in una fonte di nervosismo e stress. Per evitare che ciò accada è sufficiente inserire nella propria routine delle azioni che possono far la differenza. Le energie non verranno a mancare facilmente e si eviterà di minare la salute quando ci si allontana dal proprio nido.

L’idratazione è un vero toccasana. Durante il viaggio in aereo è importante tenere sempre a portata di mano una bottiglietta d’acqua, da sorseggiare durante il percorso di tanto in tanto. Lo stesso dovrà avvenire nel corso di gite e spostamenti nella propria destinazione.

É sconsigliato l’uso di bevande nervine come il caffè e il tè durante il volo o il tragitto in auto. L’assunzione deve essere evitata da almeno un’ora prima. Potrebbero avere un effetto negativo sullo stomaco o rendere troppo agitati.

Gli snack possono essere di grande aiuto. Mentre si è in viaggio e una volta giunti alla meta, è sempre una buona norma avere in tasca della frutta secca. É poco ingombrante ma ricca di nutrienti che forniscono immediata energia spezzando la fame, dunque perfetti per un pasto rapido e ricaricante.

La permanenza in hotel sarà sicuramente migliore se garantisce l’accesso in palestra. Praticare yoga durante un viaggio è un’ottima idea per tenere in movimento i muscoli lavorando allo stesso tempo sulla respirazione e sul rilassamento. Un tappetino è sufficiente per creare il proprio angolo di meditazione, ottimo per scaricare le tensioni.

Infine, la giusta preparazione al sonno non può mancare. Se la stanza è troppo illuminata, è importante assicurarsi il buio utilizzando una mascherina. Se i rumori sono troppo fastidiosi, i tappi per le orecchie consentiranno di isolarsi. Il sonno sarà ristoratore e consentirà di cominciare una nuova giornata con il giusto sprint.