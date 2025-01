Torna il Bonus Estate 2025: come funziona e come richiederlo

L’annuncio del bonus estate 2025 segna un momento importante per il settore turistico e ricettivo italiano, un pilastro dell’economia del paese.

Questa iniziativa si configura come un sostegno fondamentale per i lavoratori e le aziende che operano in questo ambito, offrendo una detassazione significativa e incentivando l’occupazione durante i periodi di maggiore affluenza.

Il bonus estate 2025 consiste in una detassazione del 15% sulle retribuzioni lorde dei lavoratori impiegati in attività notturne o festive nel settore turistico. La misura è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 con l’obiettivo di promuovere la disponibilità dei lavoratori nei momenti di picco turistico, offrendo loro un vantaggio economico tangibile.

Bonus estate 2025, come funziona

Il target di questa agevolazione fiscale sono i dipendenti delle aziende private del settore turistico e ricettivo, compresi gli stabilimenti termali. Per accedere al bonus, i lavoratori devono avere un reddito annuo inferiore ai 40.000 euro nel 2024. È cruciale che tutti i redditi da lavoro dipendente siano considerati per determinare l’eligibilità al bonus.

Il funzionamento del bonus prevede una riduzione fiscale del 15% sulle somme percepite per lavoro straordinario o notturno. Il datore di lavoro, agendo come sostituto d’imposta, compensa il credito maturato dal dipendente, risultando in un aumento netto della busta paga grazie a questa detassazione.

Per fruire del bonus, è necessario che il lavoratore presenti una richiesta scritta al datore di lavoro, includendo un’autocertificazione del proprio reddito annuo. L’azienda, ricevuta la domanda, provvederà all’erogazione del trattamento integrativo speciale nella retribuzione del dipendente. L’Agenzia delle Entrate fornirà dettagli aggiuntivi su come procedere con la richiesta mediante una circolare dedicata, sottolineando l’importanza di seguire le istruzioni per accedere correttamente al bonus.

Il bonus sarà applicabile dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2025, con l’erogazione che avverrà dopo la presentazione della domanda da parte del lavoratore. È possibile che il bonus copra anche periodi retroattivi, a condizione che la domanda venga presentata entro i termini previsti dalla normativa.

Il bonus estate 2025 emerge come un incentivo cruciale per i lavoratori e le imprese del settore turistico, riflettendo l’impegno delle istituzioni italiane a supportare uno dei settori chiave dell’economia nazionale attraverso misure mirate a incrementarne la competitività e l’attrattività.