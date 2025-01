Matrimonio in stile Love Actually, il luogo dell’iconica scena dove ci si può davvero sposare

La scena del matrimonio di Peter e Juliet in Love Actually è rimasta nella storia del cinema romantico. Dove si trova questo luogo iconico?

Nel cuore di Mayfair, incastonata tra le vie che raccontano storie di eleganza e tradizione, sorge la Cappella Grosvenor, un luogo che va oltre la sua mera bellezza architettonica per diventare scenario di promesse d’amore eterno. Questo edificio non è solo testimone silenzioso di unioni nuziali ma diventa parte integrante del sacramento del matrimonio, offrendo una cornice intima e sacra dove le coppie possono celebrare il loro amore sotto la benedizione divina.

La Cappella Grosvenor ha acquisito fama anche al di fuori dei confini britannici grazie alla sua apparizione nel film “Love Actually“, dove ha fatto da sfondo a uno dei matrimoni più romantici della cinematografia moderna. Tuttavia, al di là della magia del grande schermo, questa cappella continua a essere un luogo prediletto per chi desidera un matrimonio che sia allo stesso tempo solenne e profondamente personale.

Organizzare un matrimonio nell’iconica cappella di Love Actually

Per potersi sposare in questa cappella storica ci sono alcuni requisiti legali da soddisfare. I residenti nella parrocchia possono facilmente organizzare il loro matrimonio qui dopo l’annuncio delle pubblicazioni per tre domeniche consecutive nei tre mesi precedenti l’evento. Coloro che non risiedono a Mayfair hanno comunque la possibilità di celebrare il proprio matrimonio presso la Cappella se iscritti all’Electoral Roll o se hanno legami con essa.

La partecipazione alla vita della comunità è fortemente incoraggiata; infatti, ai futuri sposi si suggerisce di assistere all’Eucaristia cantata delle 11:00 la domenica come parte della preparazione al grande giorno. Questo non solo permette alle coppie di familiarizzare con lo spazio sacro ma anche di comprendere meglio lo spirito comunitario che anima questo luogo.

Il servizio nuziale può essere personalizzato in molti modi per riflettere i desideri e le aspirazioni degli sposi. Dalla musica alla liturgia, ogni dettaglio viene curato affinché il matrimonio sia un momento indimenticabile e ricco di significato spirituale ed emotivo. La musica occupa un posto d’onore nella celebrazione: l’eleganza dell’edificio si accompagna perfettamente alle melodie tradizionalmente sacre eseguite dall’organo o da altri ensemble classici.

Richard Hobson, Direttore musicale della Cappella Grosvenor, è disponibile ad assistere gli sposi nella scelta dei brani musicali più adatti a rendere il servizio nuziale memorabile e commovente. Inoltre, sono previste letture bibliche personalizzabili e altre letture selezionate dagli sposi per arricchire ulteriormente il rito. Per chi desiderasse aggiungere un tocco magico al proprio matrimonio attraverso l’utilizzo delle candele durante il servizio religioso deve tenere presente alcune regole specifiche riguardanti la sicurezza e l’estetica del luogo sacro.

E voi, ricordate la scena romantica del matrimonio di Juliet e Peter in Love Actually?