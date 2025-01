La Tour Eiffel chiude: l’annuncio in un comunicato stampa, il motivo

Tour Eiffel chiusa: con un comunicato stampa è stata annunciata la chiusura del gigante di ferro simbolo di Parigi. Perché?

Parigi si prepara ad affrontare un periodo senza uno dei suoi punti panoramici più celebri, cresce l’attesa per scoprire le novità e le notizie prossime. Sia i parigini che i turisti provenienti da tutto il mondo sono ansiosi di capire quando potranno ammirare nuovamente la città dalla sua vetta iconica.

La Torre Eiffel, simbolo indiscusso della città di Parigi e monumento ammirato in tutto il mondo, si prepara a vivere un periodo di pausa. Come annunciato dalla Società Operativa della Torre Eiffel (SETE) attraverso un comunicato stampa, l’iconico ultimo piano del monumento chiuderà i battenti al pubblico dal 6 gennaio al 7 febbraio 2025 per permettere l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione. Questa decisione segna una fase cruciale nel costante impegno verso la conservazione e il miglioramento delle condizioni del “Dama di Ferro”.

Tour Eiffel, cosa succede

Situato a oltre 300 metri d’altezza, l’ultimo piano della Torre Eiffel è soggetto a condizioni meteorologiche estreme che vanno dai forti venti – che possono superare gli 80 km/h – alle basse temperature, passando per pioggia, neve, grandine fino ad arrivare alla piena esposizione solare. Nonostante queste sfide ambientali, la sommità del monumento attrae ogni anno una folla numerosa. Durante i periodi festivi e soprattutto nella stagione estiva, quasi la metà dei visitatori sceglie infatti di salire fino all’ultimo piano dell’edificio. Si stima che quasi tre milioni di persone transitino da questo punto panoramico ogni anno.

I lavori previsti per gennaio si concentreranno principalmente sugli ascensori che conducono all’ultimo livello della torre con l’intento di renderli più efficienti e accessibili ai visitatori. Tuttavia, non mancheranno interventi volti a migliorare complessivamente la sicurezza e il comfort durante la visita: tra questi figurano aggiornamenti ai servizi igienici, alle scale, ai pavimenti così come agli infissi in vetro; senza dimenticare migliorie all’impianto illuminotecnico e ai sistemi di riscaldamento.

Queste operazioni sono parte integrante dell’impegno continuo verso l’eccellenza nell’accoglienza dei visitatori che ogni anno scelgono la Torre Eiffel come meta imprescindibile del loro viaggio a Parigi. Nel solo anno precedente alla programmata chiusura temporanea – ovvero nel 2024 – il monumento ha registrato un’affluenza pari a 6,3 milioni di persone; numero questo in linea con le statistiche raccolte nel corso del 2023.

La necessità degli interventi programmati risiede non solo nella volontà di preservare uno dei simboli più emblematici della Francia ma anche nell’esigenza sempre più pressante di adeguarsi alle aspettative dei visitatori moderni in termini sia tecnologici sia confortevoli.

L’iniziativa riflette quindi una visione lungimirante da parte della SETE volta non solo alla conservazione ma anche all’innovazione continua delle strutture turistiche parigine. La chiusura temporanea dell’ultimo piano rappresenta così un piccolo sacrificio necessario per garantire future esperienze indimenticabili sulla sommità della Tour Eiffel.