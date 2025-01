Smartphone in montagna in inverno: consigli pratici per non mettere a rischio la sicurezza

Come usare lo smartphone in montagna in inverno? consigli pratici degli esperti per non mettere a rischio la sicurezza

Con l’arrivo dell’inverno, la montagna si trasforma, offrendo scenari mozzafiato e opportunità uniche per gli amanti degli sport invernali e delle escursioni. Tuttavia, le condizioni climatiche avverse e il freddo intenso richiedono una preparazione adeguata, non solo in termini di abbigliamento e attrezzatura ma anche per quanto riguarda l’utilizzo dello smartphone.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, Servizio regionale del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, offre preziosi consigli per garantire che il nostro dispositivo mobile sia un alleato prezioso piuttosto che un ulteriore rischio.

Consigli per usare lo smartphone in montagna

Disattivare bluetooth e Wi-Fi è fondamentale quando ci si trova in montagna durante i mesi invernali. Queste funzionalità possono infatti ridurre significativamente la durata della batteria dello smartphone, che è già messa a dura prova dalle basse temperature. Un altro accorgimento importante riguarda le reti 4G e 5G: se notiamo un calo significativo del livello della batteria, è opportuno disattivare queste connessioni dati ad alta velocità, riattivandole solo quando necessario per la geolocalizzazione.

La collocazione del telefono gioca poi un ruolo determinante nella sua efficienza. È consigliabile tenere lo smartphone nello strato più interno dell’abbigliamento per proteggerlo dal freddo esterno. Questo accorgimento diventa essenziale soprattutto durante l’utilizzo di dispositivi come l’A.R.T.VA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti da Valanga). Durante la salita o qualsiasi attività fisica intensa che possa indurci a toglierci la giacca riponendola nello zaino, dobbiamo ricordarci che lo zaino stesso può essere sbalzato lontano da noi in caso di valanga.

L’importanza dello smartphone come strumento di sicurezza è evidenziata anche dall’impegno quotidiano delle unità cinofile da valanga del Soccorso Alpino. Cani addestrati come Jack sono pronti a lanciarsi sulla neve al primo comando dei loro conduttori per cercare persone travolte da valanghe. In questi momenti critici, avere uno smartphone funzionante può fare la differenza tra vita e morte.

Per garantire una maggiore sicurezza durante le escursioni o le attività sportive invernali in montagna, è consigliato mantenere sempre carico il proprio dispositivo mobile prima di partire, portare con sé una batteria esterna o power bank, utilizzare custodie protettive termicamente isolate, scaricare mappe offline della zona dove si intende andare, e installare applicazioni utili alla navigazione satellitare ed emergenze. Queste precauzioni permettono non solo di aumentare le proprie possibilità di soccorso ma anche di godere appieno delle bellezze naturalistiche offerte dalla stagione invernale senza correre rischi non necessari.

Il messaggio chiave trasmesso dal Soccorso Alpino va oltre i semplici accorgimenti tecnologici; sottolinea l’importanza della preparazione personale e della consapevolezza dei rischi associati all’ambiente montano d’inverno. La tecnologia può essere un valido supporto ma non sostituisce mai il buon senso e la responsabilità individuale nell’affrontare con rispetto la natura imponente delle nostre montagne durante i mesi più freddi dell’anno.