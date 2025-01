Il segreto nella serie Netflix di Meghan è sotto gli occhi di tutti: non è quello che sembra

A poche ore dalla messa in onda, ecco il segreto nella serie Netflix di Meghan che è sotto gli occhi di tutti: non è quello che sembra

Il 15 gennaio segna l’arrivo su Netflix di un nuovo programma che vede protagonista Meghan Markle, la duchessa del Sussex. Nel trailer rilasciato dalla piattaforma, Meghan promette agli spettatori di farli entrare nel suo mondo, offrendo un’immagine di sé intima e quotidiana.

Tuttavia, emerge una curiosità: la villa scelta per le riprese dello show non appartiene a Meghan ma a un vicino della zona residenziale di Montecito.

Dopo periodi caratterizzati da una certa riservatezza mediatica, sembra che l’ex attrice americana desideri riconquistare l’attenzione del pubblico calandosi nei panni della “Martha Stewart di Montecito”. Tra cucina, giardinaggio, arredamento e attività fai-da-te, Meghan si propone in una veste molto naturale e spontanea – almeno secondo le premesse.

Attesa e critiche per la serie Netflix di Meghan

Netflix ha delineato chiaramente il format dello show: “In ogni episodio, Meghan invita vecchi e nuovi amici a rimboccarsi le maniche e unirsi a lei in cucina, in giardino e in altri luoghi”. L’intento sembra essere quello di aprire simbolicamente le porte della propria casa agli spettatori per farli immergere nel suo universo personale. Che si tratti dei fornelli o dell’orto dove crescono i prodotti utilizzati nelle sue ricette, lo scopo è quello di offrire uno sguardo sulla vita privata della duchessa.

Tuttavia, non tutto appare come sembra. Contrariamente all’impressione che si vuole dare – quella cioè di una condivisione autentica della vita quotidiana – emerge che la realtà sia diversa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, né la cucina né la casa mostrate nel programma appartengono realmente a Meghan Markle. La location scelta per le riprese è infatti una tenuta situata a qualche chilometro dalla vera abitazione dei Sussex ed è proprietà della famiglia Cipolla.

Tom e Sherrie Cipolla sono noti filantropi nell’alta società americana con un patrimonio immobiliare considerevole. La loro magione da 8 milioni di dollari offre uno scenario idilliaco perfetto per uno show incentrato su cucina e giardinaggio grazie alle sue ampie stanze decorate con gusto ed estesi giardini con vista sulle montagne.

La decisione di ambientare lo show in questa location potrebbe essere stata dettata dalla volontà di concentrarsi esclusivamente sui contenuti proposti da Meghan senza distrazioni legate alla sua effettiva residenza privata. Tuttavia questa scelta solleva interrogativi sulla genuinità dell’iniziativa: se l’intenzione era quella di presentare un’immagine autentica e sincera della duchessa del Sussex ai suoi fan attraverso lo sguardo nelle sue giornate tipo tra mura domestiche reali o presunte tali – allora forse qualcosa nella comunicazione non ha funzionato come previsto.

Il nuovo programma Netflix con protagonista Meghan Markle promette intrattenimento ed esclusività ma solleva anche domande sulla rappresentazione dell’autenticità nella vita delle celebrità moderne. La scelta delle location diventa così parte integrante del messaggio veicolato dallo show stesso: uno sguardo affascinante ma forse non completamente sincero sul mondo privato dei Sussex.