I 6 paesi che offrono visti per nomadi digitali, i migliori nel 2025

Gli esperti del settore turismo hanno già individuato i 6 migliori paesi che offrono visti per nomadi digitali nel 2025

L’evoluzione del lavoro a distanza ha trasformato il concetto di ufficio, spingendo i professionisti a cercare destinazioni che non solo accolgano il loro stile di vita nomade ma lo incentivino con politiche ad hoc.

Nel 2025, alcuni paesi si sono distinti per l’offerta di programmi di visto dedicati ai nomadi digitali, combinando requisiti accessibili e benefici allettanti. Ecco una panoramica dei sei migliori paesi in cui vivere e lavorare da remoto secondo Travellinglifestile.

Costa Rica: un paradiso tropicale tax friendly

Il Costa Rica si conferma una meta prediletta grazie al suo programma di visto per nomadi digitali TAX FRIENDLY. Richiedendo un reddito mensile minimo di $2.500 o un saldo bancario di $60.000, oltre alla copertura sanitaria e alla registrazione presso la previdenza sociale locale, offre un soggiorno rinnovabile fino a due anni senza tassare i redditi esteri. La natura incontaminata e le politiche eco-sostenibili rendono questo paese perfetto per chi cerca uno stile di vita “Pura Vida”.

Spagna: cultura e coste incantevoli

La Spagna attira i lavoratori remoti con il suo clima mite, le città vibranti come Barcellona e Madrid, e un ricco patrimonio culturale. Il visto richiede la prova di lavoro a distanza con clienti esterni alla Spagna, un reddito minimo mensile o annuo specificato e una fedina penale pulita. Con una durata rinnovabile fino a cinque anni, offre l’accesso ad uno stile di vita europeo accessibile ed è ideale per chi cerca ispirazione nelle sue coste meravigliose.

Estonia: avanguardia digitale

Pioniere del visto per nomadi digitali lanciato nel 2020, l’Estonia continua ad attrarre professionisti grazie alla sua eccellente infrastruttura digitale ed elevata conoscenza dell’inglese. Il programma richiede un reddito mensile lordo minimo significativo ma compensa offrendo accesso all’e-Residency per gestire facilmente le operazioni aziendali da remoto e immergersi in un vivace ambiente tecnologico.

Portogallo: clima mite ed economia accessibile

Il Portogallo si è rapidamente posizionato tra le destinazioni preferite dei nomadi digitali grazie al suo clima mite tutto l’anno, costo della vita conveniente e ricchezza culturale.

Lisbona, Porto e Madeira sono hotspot rinomati che offrono vantaggi fiscali attraverso il regime NHR (in attesa del nuovo NHR 2.0) oltre alla possibilità di integrarsi in comunità dinamiche.

Emirati Arabi Uniti: lusso moderno senza tasse

Gli Emirati Arabi Uniti propongono uno stile di vita moderno senza imporre tasse sui guadagni globalmente acquisiti ai titolari del loro visto per nomadi digitali. Dubai e Abu Dhabi sono città che promettono infrastrutture all’avanguardia ed esperienze esclusive in cambio della prova d’impiego con reddito adeguato.

Malaysia: equilibrio tra modernità ed esotismo

Con il DE Rantau Nomad Pass introdotto recentemente, la Malaysia emerge come leader nel sud-est asiatico offrendo un mix attraente tra modernità urbana ed esplorazione naturale a costituentela internazionale dei lavoratori remoti. Richiedendo prove d’impiego o freelance esterno al paese oltre ad assicurazione sanitaria valida, questo programma invita i professionisti a godere delle sue risorse naturalistiche mantenendo uno standard elevato ma economicamente sostenibile della qualità della vita.