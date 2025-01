Befana di burrasca: venti fino a 80 km/h, le previsioni meteo

Venti forti e raffiche di burrasca fino a 80 km/h, questo ci dicono gli esperti del meteo per la giornata della Befana. Ecco dove

L’Italia si appresta a vivere giorni di intensa attività meteorologica. Forti venti di burrasca sono previsti nei prossimi giorni, con raffiche che potrebbero raggiungere i 80 km/h e causare mareggiate lungo le coste, con onde che si prevede possano alzarsi fino a 4-5 metri. Un avviso meteo ha già allertato popolazione e autorità sulla situazione che raggiungerà il suo picco oggi lunedì 6 Gennaio, in concomitanza con la festività della Befana.

Il fenomeno è scaturito dal passaggio di un ciclone che, dirigendosi verso l’Italia, porterà con sé venti miti dai quadranti meridionali. Questi venti, incrociando il Mediterraneo, si caricheranno di umidità, favorendo la formazione di intense precipitazioni. In particolare, Libeccio e Ostro saranno i protagonisti sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno, estendendo il loro influsso fino al canale di Sicilia, dove le raffiche potranno toccare gli 80 km/h.

Situazione meteo prossimi giorni

Anche il versante adriatico e ionico dell’Italia sentiranno la forza dello Scirocco, che soffierà con intensità notevole. Questo porterà a un aumento delle temperature soprattutto nel Centro-Sud, nelle Isole Maggiori e lungo le coste adriatiche, con valori che si attesteranno tra i 16°C e i 18°C.

I mari intorno all’Italia saranno molto mossi o agitati. Si segnala un alto rischio di mareggiate lungo le coste occidentali della Sicilia, i litorali adriatici e l’intero medio e basso Tirreno, con onde che potrebbero raggiungere altezze significative tra i 4 e i 5 metri.

La situazione di maltempo dovrebbe persistere fino a Giovedì 9 Gennaio, quando è atteso un cambiamento significativo del tempo. Gli esperti prevedono l’arrivo di freddi venti dai quadranti settentrionali, che porteranno a un abbassamento delle temperature su gran parte del territorio nazionale, segnando la fine dell’ondata di maltempo.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione per implementare le misure preventive necessarie a proteggere cittadini e infrastrutture. Si invita la popolazione costiera a esercitare la massima prudenza nelle prossime giornate, evitando escursioni in mare o in prossimità delle zone a rischio.