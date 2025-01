Sapevi che in questo momento nello spazio vivono degli animali? sono vivi e stanno benissimo

Quando pensiamo ad animali nello spazio tutti ricordiamo il cagnolino Laika. Ma ecco cosa sta accadendo ora sopra le nostre teste

Impossibile dimenticare il lancio e la triste storia della cagnolina Laika, la prima ad essere spedita nello spazio e chiaramente morta durante la spedizione. Ma sapete che oggi nello spazio ci sono altri animali viventi? ecco dove.

Nel cuore dell’universo, tra le stelle lontane e i pianeti inesplorati, si nasconde un angolo di vita terrestre che sfida le condizioni estreme. La stazione spaziale cinese ‘Tiangong’ è diventata la casa di quattro esemplari di ‘Danio Zebrato’, meglio conosciuti come pesci zebra, dal 26 aprile. Questi piccoli esseri viventi non sono stati selezionati casualmente per partecipare a questa avventura interstellare. Grazie alla loro notevole capacità di adattamento e alla facilità con cui possono essere studiati, i pesci zebra rappresentano un modello ideale per condurre esperimenti scientifici in microgravità.

L’esperimento nello spazio

La loro abitazione spaziale è una vasca appositamente progettata per simulare un ecosistema in miniatura, permettendo agli scienziati di osservare da vicino il loro comportamento e adattamento alle condizioni di vita nello spazio. Questo ambiente controllato include anche delle alghe del tipo ‘ceratofillo’, essenziali per convertire l’anidride carbonica in ossigeno e mantenere l’equilibrio biologico dell’ecosistema artificiale.

Gli scienziati nutrono grandi aspettative per questi astronauti acquatici, sperando che possano riprodursi durante il loro soggiorno nello spazio. Questo offrirebbe l’opportunità di studiare lo sviluppo delle uova e degli embrioni in assenza di gravità, un’esperienza senza precedenti per i taikonauti, gli astronauti cinesi.

Ad oggi, sono stati realizzati oltre 90 esperimenti sui pesci zebra, esplorando vari aspetti del loro comportamento e fisiologia nello spazio. I risultati vengono inviati all’Accademia Cinese delle Scienze e all’Istituto di Idrobiologia per un’analisi approfondita. Le scoperte ottenute contribuiranno significativamente alla nostra comprensione di come i vertebrati reagiscono alle condizioni dello spazio esterno.

È interessante notare che i Danio Zebrato non sono alla loro prima esperienza spaziale, avendo già partecipato a missioni sovietiche e internazionali in passato. Tuttavia, ogni missione offre nuove opportunità di approfondire le nostre conoscenze sulle sfide della vita nello spazio profondo.

La presenza dei pesci zebra sulla Tiangong non solo segna un progresso nella ricerca biologica extraterrestre ma dimostra anche l’impegno dell’umanità nell’esplorazione dello spazio. Studiando gli effetti della microgravità sui sistemi viventi, possiamo prepararci meglio per le future missioni di lunga durata su Marte o oltre, aprendo nuove frontiere nella nostra avventura spaziale.