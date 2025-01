Previsioni meteo per la Befana, le anticipazioni su quale tempo ci aspetta per la festa

Previsioni meteo per la Befana, le anticipazioni su quale tempo ci aspetta per la festività dell’Epifania in base alle zone

La festa della Befana del 2025 si preannuncia come un evento caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Secondo le ultime previsioni, infatti, una discesa di masse d’aria di origine polare è destinata a provocare una decisa svolta nel clima del nostro Paese proprio durante il giorno dedicato alla celebrazione.

Lunedì 6 Gennaio sarà segnato dall’arrivo di queste correnti gelide che, spingendosi fino al bacino del Mediterraneo, daranno vita a un profondo ciclone. Il risultato sarà un netto peggioramento delle condizioni meteo che colpirà in modo significativo soprattutto il Nord Italia. Le regioni settentrionali dovranno prepararsi ad affrontare piogge diffuse e nevicate che interesseranno le zone montuose a partire dagli 8/900 metri di quota su Alpi e Prealpi.

Previsioni dopo la Befana

Il maltempo non risparmierà nemmeno il Centro Italia, in particolare il versante tirrenico dove dalla serata e nella notte successiva si prevedono precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali. Queste ultime contribuiranno ad un innalzamento delle temperature; per esempio, nella capitale Roma si toccheranno i 16°C.

Nei giorni successivi al 6 Gennaio la situazione meteorologica rimarrà molto instabile con l’arrivo di ulteriori masse d’aria fredda provenienti dal Nord Europa. Questa condizione potrebbe portare la neve fino a quote insolitamente basse per l’Italia o addirittura in pianura, fenomeno non frequente nelle nostre latitudini ma che potrebbe verificarsi data l’intensità dell’ondata di freddo prevista.

Le autorità competenti invitano la popolazione a restare aggiornata sulle previsioni meteo nei prossimi giorni. Molto dipenderà dall’evoluzione del Vortice Polare: questo sistema atmosferico potrebbe infatti influenzare significativamente le condizioni climatiche sul territorio nazionale portando ulteriori complicazioni.

Le aree maggiormente a rischio sono quindi quelle settentrionali dell’Italia dove piogge e nevicate saranno più intense e frequenti. Anche alcune zone del Centro dovranno fare i conti con precipitazioni abbondanti e raffiche di vento forte. Non è esclusa la possibilità che il maltempo possa estendersi anche verso Sud nei giorni successivi alla Befana.

In vista delle festività è consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo conto delle possibili difficoltà causate dalle avverse condizioni meteorologiche. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle zone montuose dove nevicate abbondanti potrebbero rendere difficili gli spostamenti su strada.