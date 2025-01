Lavorare nel turismo: posizioni aperte in Alpitour, come candidarsi

Alpitour Spa, leader italiano nel campo delle vacanze organizzate, offre nuove opportunità di lavoro e stage

Il settore turistico è in continua espansione e rappresenta una delle aree più dinamiche e stimolanti in cui lavorare. In questo contesto, Alpitour Spa, leader italiano nel campo delle vacanze organizzate, offre nuove opportunità di lavoro e stage per entrare a far parte del suo prestigioso team. Con sedi operative a Milano, Torino e Pesaro, il gruppo è alla ricerca di talenti pronti a contribuire al suo successo.

Fondata nel 1947 a Cuneo come agenzia di viaggi specializzata nell’organizzazione di trasferimenti per eventi particolari, Alpitour ha saputo evolversi diventando uno dei principali gruppi turistici integrati del panorama italiano. La sua struttura si articola in cinque divisioni principali: Tour Operating, Aviation (con la compagnia aerea Neos), Incoming, Hotel Management e Travel Agencies. Il gruppo vanta la proprietà di vari brand noti quali Alpitour stesso, Bravo, Francorosso tra gli altri e conta sedi in 16 Paesi nel mondo con un organico che supera i 4.700 dipendenti.

Opportunità di lavoro in Alpitour

Le opportunità offerte da Alpitour spaziano attraverso diverse aree professionali all’interno delle sue sedi italiane. Tra le posizioni aperte figurano ruoli come Addetto ai servizi generali cat. prottette (L. 68/99) a Milano; Addetto ufficio booking L. 68/99 e Analista programmatore a Torino; Business Analyst CRM L. 68/99 e Business Analyst Sales L. 68/99 a Pesaro; oltre ad altre figure professionali richieste nelle città menzionate.

Inoltre, per i giovani neolaureati o neodiplomati alla prima esperienza lavorativa che desiderano intraprendere un percorso professionale nel settore turistico, Alpitour propone interessanti opportunità di stage presso la sede di Milano. Queste esperienze rappresentano un’occasione unica per familiarizzare con le diverse realtà aziendali del gruppo attraverso training on the job specificamente pensati per favorire l’apprendimento pratico.

Candidarsi alle posizioni aperte o agli stage proposti da Alpitour è semplice ed intuitivo grazie alla pagina dedicata “Alpitour Lavora con noi” sul sito ufficiale dell’azienda. Gli interessati possono navigare tra le varie offerte disponibili selezionando quella più affine alle proprie competenze ed aspirazioni professionali per poi procedere cliccando sul pulsante blu “Candidati per questo annuncio”. A questo punto si aprirà un form da compilare con i propri dati personali ed è necessario caricare il proprio curriculum vitae se non si è già registrati al portale; diversamente basterà accedere inserendo email e password già esistenti.