Quanto costa all’Agence Grateau il soggiorno romano di Emily? I prezzi dell’hotel da sogno

Quanto costa all’Agence di Sylvie Grateau il soggiorno romano di Emily? I prezzi dell’hotel da sogno della città eterna

La serie “Emily in Paris” ha conquistato il pubblico globale grazie alla sua abile miscela di moda, romanticismo e avventura nella città dei lumi. Il successo di questa produzione Netflix non risiede solo nel carisma della protagonista o nelle trame avvincenti, ma anche nell’incantevole scenario parigino che funge da sfondo alle vicende narrate.

La ricerca delle location è stata fondamentale per trasmettere l’autenticità e il fascino della capitale francese, trasformando luoghi come la Place de l’Estrapade nel Quartiere Latino o il Pont Alexandre III sul fiume Senna in veri e propri personaggi della storia. Questa attenzione ai dettagli ha permesso agli spettatori di viaggiare virtualmente attraverso lo schermo, sognando di passeggiare lungo le rive della Senna o di sorseggiare un caffè in uno dei pittoreschi caffè parigini. La magia di “Emily in Paris” sta proprio nella sua capacità di far innamorare gli spettatori non solo dei personaggi ma anche della città stessa, rendendo ogni episodio un invito a esplorare Parigi con occhi nuovi.

Emily in Paris, quanto costa l’hotel dove soggiorna a Roma

La serie televisiva “Emily in Paris” ha catturato l’immaginazione di spettatori in tutto il mondo, non solo per le avventure sentimentali e professionali della protagonista ma anche per le incantevoli location che fanno da sfondo alle sue vicende. Quando la trama si sposta nella storica e romantica città di Roma, gli spettatori vengono introdotti a una nuova gamma di scenari mozzafiato che contribuiscono a creare un’atmosfera magica. Tra questi, spicca l‘Hotel Eden, un luogo dove Emily soggiorna durante le sue avventure romane.

L’Hotel Eden è più di un semplice albergo, è un simbolo dell’eleganza e del lusso italiano. Situato nel cuore della Città Eterna, a pochi passi da luoghi iconici come la Scalinata di Trinità dei Monti e il Parco del Pincio, questo hotel offre una vista panoramica che abbraccia i tetti di Roma fino a raggiungere la cupola di San Pietro. L’interno dell’hotel riflette lo splendore esterno: camere arredate con gusto impeccabile, tessuti pregiati e mobili d’epoca si combinano per creare ambienti caldi ed accoglienti.

L’Hotel Eden non è solo noto per il suo design raffinato o per la sua posizione privilegiata; è rinomato anche per i servizi esclusivi offerti ai suoi ospiti. Dal ristorante gourmet al tetto, dove si possono gustare piatti della cucina italiana contemporanea ammirando una vista senza pari sulla città, alla spa dove rilassarsi dopo una giornata trascorsa esplorando le meraviglie romane, ogni dettaglio è pensato per garantire un soggiorno indimenticabile.

Per quanto riguarda i prezzi, soggiornare all’Hotel Eden rappresenta indubbiamente un investimento nel lusso. Le tariffe variano significativamente in base alla stagione e al tipo di camera o suite scelta; tuttavia, gli ospiti possono aspettarsi di spendere da diverse centinaia a migliaia di euro per notte. Questo costo riflette non solo l’eccellenza dell’alloggio ma anche l’esclusività dell’esperienza offerta.

Un esempio? Camera e colazione a buffet per due in Camera Prestige parte da 1,050€, Camera Classic con vista e balcone da 1,320€

e Junior Suite da 1,450€