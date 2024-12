Le tradizioni di Capodanno più curiose del mondo: cosa si fa alla mezzanotte Altro che stelline e fuochi, queste tradizioni di Capodanno sono davvero incredibili

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, le diverse culture del mondo si preparano a celebrare il Capodanno in modi unici e spesso sorprendenti. Queste tradizioni, radicate nella storia e nel folklore di ogni paese, offrono uno sguardo affascinante sulle varie maniere in cui l’umanità saluta l’anno vecchio e accoglie quello nuovo.

In Europa, la notte di San Silvestro è ricca di usanze particolari. In Danimarca, ad esempio, il fragore dei piatti rotti risuona nelle strade: i danesi lanciano porcellane contro le porte degli amici per augurare fortuna. Si crede che un ammasso di cocci davanti alla porta porti molti amici nel nuovo anno.

In Germania invece, la pratica dello scioglimento del piombo (“Bleigießen”) offre predizioni simboliche per il futuro: il piombo fuso viene gettato in acqua fredda e la forma che assume suggerisce ciò che l’anno nuovo potrebbe riservare. La Romania celebra con una mascherata degli spiriti dove persone vestite da creature mitologiche visitano le case per scacciare i malanni e augurare prosperità. Questa pratica richiama antichi riti pagani di purificazione e rinascita.

Capodanno nel mondo, le tradizioni più curiose

Attraversando l’Oceano Atlantico verso gli Stati Uniti d’America, troviamo il “Polar Bear Plunge“, un tuffo nell’acqua gelida che simboleggia un audace benvenuto al nuovo anno. Più a sud, in Messico, la tradizione vuole che si mangino 12 acini d’uva a mezzanotte, uno per ogni rintocco dell’orologio; ogni acino rappresenta un desiderio per i mesi a venire.

L’Asia offre rituali altrettanto suggestivi: in Giappone durante Capodanno (Shōgatsu), le campane dei templi buddisti suonano 108 volte per allontanare i 108 desideri terrenali che causano sofferenza umana secondo la dottrina buddista. La Corea del Sud celebra con danze attorno a grandi falò per scacciare gli spiriti maligni ed accogliere positivamente l’anno nuovo.

In Africa, una delle usanze più pittoresche si trova in Sudafrica dove è consuetudine saltare fuori dalla porta di casa al momento della mezzanotte come simbolo di lasciare alle spalle l’anno vecchio ed entrare letteralmente nel nuovo anno.

L’Oceania non è da meno nelle celebrazioni; in Australia molti trascorrono la notte sulla spiaggia con picnic sotto i fuochi d’artificio – una maniera decisamente estiva (dato che là è estate) e comunitaria di dare il benvenuto all’anno nuovo.

Curiosamente alcune tradizioni sono diffuse oltre confini geografici specificando peculiarità culturalmente trasversali: ad esempio indossare biancheria intima colorata come auspicio di fortuna nell’America Latina o cantare “Auld Lang Syne” tenendosi per mano formando un cerchio in Scozia riflettono desideri universali di connessione umana e speranza nel futuro.

Dal Brasile con il suo rituale delle sette onde alle pratiche europee legate agli elementari gestualità come rompere piatti o interpretazioni mistiche del futuro attraverso oggetti fusi – queste tradizioni incarnano lo spirito globale della speranza umana nell’affrontare ciò che verrà con coraggio ed ottimismo.