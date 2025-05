Previsioni meteo per l’estate, ci sono le prime proiezioni: caldo africano e fenomeni estremi

La primavera assomiglia già all’estate, ma il riscaldamento anomalo delle aree subtropicali favorirà la risalita di aria ancora più calda verso l’Italia.

Si discute già di previsioni meteo per l’estate in arrivo. Dopo questo avvio di primavera così caldo, bisogna aspettarsi un’estate caratterizzata da tempo sereno e temperature record? Non è facile prevedere che tempo farà durante l’estate 2025 in Italia.

Per capire cosa avverrà da qui a due o tre mesi bisogno giocoforza basarsi sui modelli climatici globali, che possono fornire solamente indicazioni generali su tendenze di temperatura e precipitazioni. Il margine d’errore è parecchio elevato. Ciononostante, sappiamo che il riscaldamento globale sta amplificando la frequenza e l’intensità delle grandi ondate di calore. L’ipotesi generale è che l’Italia potrebbe affrontare un lungo periodo contraddistinto da temperature sopra la media.

L’estate mediterranea 2025 si preannuncia dunque estremamente calda, ma non particolarmente stabile. I modelli parlano di jet stream ondulato. Le correnti a getto, che regolano la circolazione atmosferica, sono sempre più instabili. Per questo ci si aspetta un clima caratterizzato da sbalzi tra periodi di caldo estremo e temporali violenti.

A preoccupare è la mancanza di precipitazioni che ha reso in vare zone della penisola il terreno più secco e dunque incapace di assorbire acqua rapidamente. L’arrivo di aria molto calda dalla zona desertica dell’Africa potrebbe quindi dar forma, scontrandosi con le correnti nordiche e atlantiche, a fenomeni estremi come grandinate e nubifragi.

Estate a tratti torrida ma con fenomeni estremi: le previsioni

Le prime proiezioni per l’estate 2025 rivelano un quadro meteorologico intenso e variabile. Gli esperti prevedono un aumento delle temperature sopra la media. Si parla di anomalie termiche con giornate più calde anche di 3°C già da giugno.

L’anticiclone africano potrebbe dominare la stagione. E ci si aspetta quindi un caldo estremo con picchi oltre i 40°C. Non si può parlare di stabilità. Il gran caldo dell’estate dovrebbe essere interrotto da episodi di forti temporali. Fenomeni causati dall’incontro tra aria calda e passaggi di aria più fresca.

Per giugno si prevede scarsità di piogge, soprattutto al Centro-Nord Italia. I modelli suggeriscono che, rispetto agli ultimi anni, potrebbero esserci poi una fase di piogge a luglio. Altri intervalli temporaleschi dovrebbero arrivare ad agosto. Il trend sarà quindi quello di un’alternanza tra periodi di stabilità e improvvisi cambiamenti atmosferici?

Dipende tutto dal comportamento dell’ITCZ, ossia la Zona di Convergenza Intertropicale, che sta andando incontro a un’espansione anomala verso Nord. Il fenomeno potrebbe anticipare l’arrivo dell’estate e portare a condizioni meteo estreme soprattutto sulle regioni al Sud del Paese. L’anomalia favorirà infatti la risalita verso il Mediterraneo di masse d’aria calda subtropicale e sahariana.

Bisognerà però fare i conti anche con l’instabilità che potrebbe arrivare dalla regione scandinava. Qualora il freddo del Nord dovesse scendere fino alla zona del Mediterraneo, non sarebbe improbabile dover affrontare temporali violenti. Con il cambiamento climatico bisogna abituarsi a fenomeni atmosferici intensi. Per giugno, dovrebbe resistere il caldo. Ma molto dipende dalla capacità dell’anticiclone africano di resistere all’arrivo delle correnti fresche atlantiche. A luglio si prevede già maggiore instabilità.