Altro che villa di Clooney e Ferragni, al Lago di Como sta per aprire la struttura più ambita del 2025. Tutte le informazioni

Questa nuova apertura rappresenta anche un importante passo avanti nella strategia globale di Marriott International volta ad espandere la propria presenza nel segmento luxury lifestyle hotel. Dopo il successo della prima struttura EDITION in Italia, questo progetto conferma l’impegno del gruppo nell’elevare lo standard dell’ospitalità italiana su scala internazionale.

La primavera del 2025 segnerà un momento storico per il turismo di lusso in Italia con l’apertura di The Lake Como EDITION. Questo nuovo gioiello, situato sulla sponda occidentale del Lago di Como, è destinato a diventare una delle mete più ambite per gli amanti del bello e del benessere. La struttura, che fa parte delle nuove aperture annunciate da Marriott International nel panorama EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), rappresenta un punto di svolta nell’offerta alberghiera della regione.

Il Lago di Como, con le sue acque cristalline incastonate tra montagne maestose, ha da sempre esercitato un fascino particolare sui viaggiatori da ogni angolo del mondo. Con l’aggiunta di The Lake Como EDITION alla sua offerta turistica, la regione si appresta a elevare ulteriormente il proprio standard di ospitalità.

The Lake Como EDITION

La struttura vanta 145 camere elegantemente arredate, inclusi due esclusivi penthouse suites che promettono una vista senza pari sulle acque serene del lago e sulle cime imponenti delle montagne circostanti. Ogni dettaglio è stato curato per garantire un soggiorno indimenticabile: dalle finiture d’arredo all’avanguardia alle opere d’arte che decorano gli spazi comuni e privati, tutto è stato pensato per celebrare la bellezza e la ricchezza culturale della zona.

Uno degli aspetti più innovativi dell’albergo è senza dubbio la piscina galleggiante. Unica nel suo genere, offre agli ospiti l’opportunità di immergersi in un ambiente acquatico mentre ammirano lo splendore naturale che li circonda. Questa caratteristica distintiva si affianca ad altre amenità pensate per il massimo relax e divertimento dei visitatori: dal vivace lobby bar ai ristoranti gourmet che servono eccellenze culinarie locali ed internazionali con vista panoramica sul Lago di Como.

L’impegno verso il rispetto dell’eredità storica e artistica della proprietà originaria del XIX secolo è evidente in ogni angolo dell’albergo. The Lake Como EDITION non si limita a offrire una semplice esperienza alberghiera; mira piuttosto a immergere i suoi ospiti nella cultura locale attraverso eventi culturali, mostre d’arte temporanee ed esperienze immersive che raccontano storie della regione.